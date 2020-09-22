中大生救女兒一命　港媽藏英文詩5年望尋恩人歸還　故事神展開

得人恩果千年記，未能好好答謝，的確會讓人囉囉攣。有港媽在facebook發文，指5年前一位中文大學學生曾救了女兒一命，當時對方留下一疊英文詩詞，她曾在專頁「CUHK Secrets」尋人歸還，但一直沒有消息，遂將詩詞放在女兒的書架上，沒想到竟對她帶來莫大的影響，「女兒雪亮明辨是非黑白的眼睛，你有份培養的」。

該港媽在「CUHK Secrets」發文，指希望尋找一名就讀英文系、束短髮的女生，因對方5年前曾出手相救女兒。（示意圖，資料圖片）

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該港媽曾在5年前於為中大人而設的fb專頁「CUHK Secrets」發文，指希望尋找一名就讀英文系、束短髮的女生，因對方當天出手相救幼女，當時沒有留下姓名，但在趕着離開時遺漏了一個文件夾。她指透明文件夾中放有英文工作紙，印有數首英詩、一個叫「Suzanne Wong」的名字及班別「ENGE 1320 Communication for English Majors II」。港媽希望能透過網上力量，找到該女生以歸還東西，及好好答謝她。

不過茫茫人海找一個人相當困難，5年後的今日港媽仍未成功尋人，但她沒有忘記救命之恩，遂再次在「CUHK Secrets」發文講述故事的下集▼▼▼

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帖文一出隨即引起熱議，網民紛紛幫忙轉發尋人，有人則發現中大英文系，真的有位講師名叫「Suzanne Wong」，因而推測當年工作紙上的姓名，其實只是講師名字，而非該名好心女生。

有網民亦好奇當年如何救女兒一命，希望港媽能再發文交代「前傳」，有人則深受感動，認為事件好有愛，「懷着感恩知遇之心嘅媽媽，你先係培育如此優秀女兒嘅最大功臣！」、「英文系老鬼表示欣賞這位師妹！也希望小妺妹未來也會成為師妹！」

同場加映：有中大生曾投稿至「CUHK Secrets」，指與住所的保安員交談，發現對方是數學系畢業生，惟畢業後找不到合適工作，才轉做保安，令他唏噓不已，雖然有人認為是「潛力潮文」，但相認過程仍笑爆網民▼▼▼

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同場加映：中大畢業生後悔當初無揀港大釣金龜 ▼▼▼