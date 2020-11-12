雙11︳包裹大山迫爆便利店　快遞堆到人咁高　網民：店員眼神死

雙11看似結束，其實只是「開始」，接下來是物流大混亂！有台灣網民昨走入當地的便利店買東西，驚見滿店甚至店外都塞滿了候送包裹，當場嚇呆，店員都快被2座貨物山淹沒，網民們均大嘆，「雙11太恐怖」，但因為免運費太吸引，自己都有份爆買，更有任職物流業的網民貼出驚人貨物量，貨車被塞到一孔不剩，可見優惠對民眾魔力有多大！

雙11大優惠也吸引了台灣民眾爆買，包裹堆滿了便利店。（fb群組「爆廢1公社」圖片）

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雙11光棍節近年成為了大型網購平台的減價大戰，許多網民傾盡荷包之力大買特買，商品賣得多，物流自然有壓力，而台灣的便利店是快遞中轉寄出的地方，因而成為臨時的「倉庫」。

台灣網民在fb群組「爆廢1公社」發帖，指入便利店想問店員買大杯的Latte（拿鐵）的多少錢，但甫入店內見到的卻是一座貨物山，「要搞死多少司機跟店員」，堆疊起來比店員還要高，擋住半個收銀台，不過紙箱還是工整排好！另一群組「爆廢2公社」都有網民貼出便利店被包裹迫爆的照片，大嘆「每個店員臉上滿滿無奈」。

網民看完照片後表示雙11實在太誇張，「超商店員眼神死」，但也有人承認自己是下單的一份子，「蝦皮免運真的可怕」。有從事物流業的網民留言分享他們見到的貨量，單是便利店囤的，就已經多到要圍在店舖外圍，而貨車更是塞到看不見空位，工作量可想而知。

網民點睇：

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許多人見到畫面都感謝便利店員和送貨員的辛勞，但事實上雙11購物節剛剛才結束後，可能真正「大軍」在2天後才抵達。

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雙11令「快遞小哥」們忙得要命，工作量遠超平時，有些快遞員和物流司機平均每日工作逾10小時，有人將自己送貨路線分享到微博，根本如蜘蛛網一樣複雜，甚至送貨里程達百公里，因應今年雙11提早展開，也令小哥們的工作提前開始。

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