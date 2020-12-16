狗狗愛食大便之謎　原來係犧牲自己防止疫情傳播？即睇科學家解釋

因為人浪費糧食而觸怒了天神。天神決定把五穀的穗子都拽掉，作為懲罰。這時狗跪求天神給牠們留下一點糧食，天神念狗無過，於是留下了一個頂穗。就這樣人類有了飯食，而狗為了給人省下糧食，就去吃大便。

看完神話看科學，《獸醫學與科學》（Veterinary Medicine and Science）刊發的狗吃便便新研究裡，提出了「衛生假說」……

屋企狗狗咁多好嘢食點解仲要食大便？原來為咗防止疾病傳播？點圖了解更多學者提出嘅幾種解釋👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

排除食物，就是狗狗的行為問題了。讓小孩子自己大便，而家長走開的時間過長，小孩子拉完無聊的時候，就會抓大便起來玩。同理，你讓一隻狗單獨在家十個小時，無聊透頂，除了自己跟自己玩，就只能跟大便玩了。

最後，大狗狗吃便便，可能還跟主人脫不了關係。雖然你沒有按著牠的頭強迫牠吃，但你的行為隱隱透露著，大便是特別好吃的東西，快吃吧快吃吧。

【延伸閱讀】訓犬師被哥基攻擊 咬人可以無徵兆？圖解狗狗30種動作表達的意思（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

【延伸閱讀】狗減肥｜肥胖狗易糖尿病 判斷過肥關鍵在肋骨 教你4大減肥方法（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】