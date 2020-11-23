暫放朋友家　金毛犬以為遭棄養　竟獨自暴走100多公里回家找主人

狗狗的世界很簡單，牠們其實是特別有靈性的動物，雖然聽不懂主人說的話，但是當主人對牠表達愛意和感情時，牠們都是可以感受到的。你對牠好，牠會記得一輩子！

10月26日，在江蘇南通啟東市有一個公司的大門口跑進來一條金毛犬，腳有點傷，公司的員工和保安就對牠進行了救助，給牠吃了兩個肉包子。其中一位家裡有養狗的員工還特地回家拿了一些狗糧，狗狗看起來除了腳有點傷，其他部位都沒什麼問題，身上、耳朵、牙齒都很乾淨，一看就不是流浪狗，明顯是別人家走丟的狗。

大家覺得讓狗狗趴在公司門口不好，保安大哥決定把金毛帶回家暫養，同時抓緊幫牠找主人。公司裡養寵物的人不少，大家除了送水送狗糧外，還一起在朋友圈發布啟示，描述了金毛的特徵，附上照片，很快就在啟東市擴散開了……

很快，同在啟東市的金毛主人看到了朋友圈，火速帶著狗証，趕來認領狗子。原來，這隻狗狗名叫「平安」，今年才1歲多。4個月前，因為主人家在​​農村建房，事情太多，沒時間照顧狗狗，擔心狗狗沒人陪，或者被狗販子偷走，正巧，主人的女兒有個好友很喜歡「平安」，答應會幫忙好好照顧牠一段時間，於是，女兒開車近2個小時，將「平安」送到了100多公里外的通州，暫時寄養在好友家。但是，半個月前，「平安」卻跑丟了……

沒想到牠能自己回來，僅僅憑著坐過一次車的記憶，從通州跑回了啟東！耗時半個月，忍飢挨餓，獨自步行100多公里，也不知道「平安」一路上經歷了什麼？看到累趴下的「平安」，主人心痛地把牠抱上了車，並一再表示：這麼忠心、聰明的狗狗，這輩子再也不會分開，不管再有什麼事，不管再忙，也一定好好待牠！

其實，類似這樣的事情有很多，國外有一位心理治療師名叫賽內卡，她經常會幫助動物救援組織救助那些受過心理創傷的狗狗，讓牠們打開心房，回歸正常的生活。她只是利用專業知識幫助狗狗們治愈心理創傷，但她本身並不領養，這麼多狗，一個人也養不過來，還有可能會照顧不周，不如為牠們找到愛狗的領養家庭。

去年，賽內卡從救援組織接回了一隻大黃狗，狗狗6歲了，名叫「塞爾達」，這是一個特別困難的案例，因為狗狗之前的悲慘經歷，導致牠患上了嚴重的焦慮問題。經過4個月的努力，她終於幫助塞爾達打開心扉，是時候該為牠尋找領養人，讓牠去過正常的幸福生活了。

很快，就找到了合適的家庭，距離賽內卡的家有64公里，她開車載著塞爾達到達新家，然後傷心的道別。本來以為，狗狗到了新的家庭，能開始過幸福安穩的好日子了，但是沒想到的是，10天之後，新主人聯繫到塞內卡說：「塞爾達帶著牽繩逃跑了！」

賽內卡馬上發布尋狗消息，聯繫大家幫助一起尋找，網友聽到消息也第一時間進行搜索。雖然好幾次傳出有人看到過狗狗，可惜的是，都讓牠跑掉了。2個多月的時間，網友們提供線索，在不同的地點都有人看到過塞爾達，然而賽內卡驚訝地發現，從網友提供的線索可以看出，塞爾達行動的軌跡正是她家的方向！

塞爾達行動的軌跡正是賽內卡家的方向！（OpenStreetMap截圖）

意識到這個驚人的事實之後，她忍不住哭了起來，她沿著房子外面的道路，隔段距離就放一些食物，還有帶著味道的衣服，希望可以為牠引路。終於在走失的第97天，一對夫婦看見瘦弱的塞爾達，成功誘捕，並通知了賽內卡！

「當獸醫掃過晶片確認是塞爾達時，我簡直認不出是牠！」塞爾達已經瘦成肋排，超過3個月的流浪生活讓牠累壞，但終於回到心愛的賽內卡身邊。賽內卡抱著瘦弱的塞爾達，內心就像被針扎一樣心痛，塞爾達生活的前6年曾經流浪，有過被虐待的經歷，受過心理創傷，不相信人類，而自己只不過對牠好了4個月，就足以讓牠原諒人類的惡行，再次信任，並決定忠誠一生！

牠花了97天，徒步走了64公里，最後終於回到了賽內卡家附近，只為了見她……塞內卡痛哭失聲：「我再也不會離開牠！」

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