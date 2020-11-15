17歲加日混血美少女五官精緻如洋娃娃　新髮型亮相網友高呼秒戀愛

許多帥哥美女，常常都帶有異國混血血統，畢竟結合父母兩人的優良基因，更容易誕生完美的面容。前代表日本參加世界小姐的「世良マリカ」，就是一個例子。

根據日本媒體「ENCOUNT」報道，世良マリカ雖然才在2019年代表過日本參賽世界小姐，但2002年11月16號生日的她，其實還只有17歲而已。世良的父親是加拿大人、母親則是日本人。

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世良繼承了父母雙方的優點，擁有接近西洋人的深邃瞳孔，以及日本女孩的出眾氣質。不只是外貌，世良同時也從父親那邊，繼承了相當出色的英文能力，在校以學生會成員的身分推廣英語活動，並且正再多學習法文。已經登上日本藝能界的她，打算在未來活用地位與語言能力，幫助到更多人們。

最近的她在IG上，PO出一張她整完髮型的圖片，並且感謝設計師一直以來的辛勞。網友們看到照片，也被她的魅力所迷倒，紛紛喊出「一見鍾情了」、「眼睛好漂亮」、「簡直像洋娃娃般美麗」、「髮型捲捲的很適合喔」。

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