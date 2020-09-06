【東京奧運】日本美少女滑浪手松田詩野　IG影片曬狂野絕技獲瘋傳

日本職業女滑浪手松田詩野，雖然今年才18歲，但已經戰績輝煌，有機會爭取奧運的強力候選。近日她在個人IG分享一則滑浪影片，被日本媒體「THEDIGEST」轉貼，片中的她在浪中來去自如，高超的技術，立刻博得網友大讚。

2002年生的松田詩野來自神奈川縣茅崎市，家裡距離海邊很近，因此自小便培養起滑浪的興趣。小學時她參加茅崎當地的滑浪學校，第一天就成功滑浪，展現出過人的天分。

外貌與實力兼備的松田詩野在IG有不少粉絲（點圖放大瀏覽）：

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2016年，松田詩野正式取得日本職業滑浪聯盟的認可，獲得職業滑浪手的資格。隨後轉戰各大滑浪盃賽，還曾在2017、2018兩年世界滑浪聯盟評比中，獲選亞洲青少年女子組的第一名。

如此豐富的經歷，讓她成為日本女子滑浪界的明日之星，甚至有爭取代表日本參賽東京奧運的機會。而她亮麗的外表與身姿，自然也成為另外一個討論焦點。

在 Instagram 查看這則貼文 Shino Matsuda/松田詩野（@shinomatsuda）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 3 日 上午 2:23 張貼

許多網友在看了她分享的影片後，紛紛留言：「簡直完美」、「好帥」、「太神啦」、「每次看你的神技都帥慘，戀愛了」、「感覺很舒服」。而目前松田詩野仍未鬆懈，持續積極練習，備戰將來的奧運和其他滑浪大賽。

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