家人每日只給$28午飯錢　中四生呻難儲蓄　間中捱杯麵兼無娛樂

不少人的儲錢習慣源於中小學時的零用錢，但一名中四學生最近在網上發帖，表示家人從不給零用錢，只有每天28元的午餐錢，不足以支付與同學外出吃飯的費用，令他間中要捱杯麵，儲錢更是難上加難，也沒有消遣娛樂活動。不少網民看後為樓主喊冤，笑言「你屋企人同時代脫節咗幾耐？」，認為現時要以28元解決午飯是「堅離地」，又怕樓主被迫吃垃圾食品。

有中四學生不獲家人給零用錢，問網民每天28元的飯錢是否過少。（資料圖片）

就讀中四的樓主在facebook專頁「名校 Secrets」投稿，稱家人不會給他零用錢，每天只給28元解決午餐，令他直呼「認真講食到啲咩？」，又指現時外出吃飯至少花30多元，惟家人「話28（元）食到好多嘢，佢買開啲飯只係廿蚊就搞點，我心諗唔通日日食嗰啲」，加上平價餐廳都與住所距離甚遠，導致他每周有1至2天與同學共膳，每餐約40元，其他日子則買杯麵等較便宜的食物。

他續指，每當家人看到他吃杯麵，便會責備他說，「我已經畀咗錢你㗎啦喎，做咩食啲咁無益嘅嘢呀」，聽得他非常難受。他表示平時沒有零用錢，即使想找兼職幫補，也因報讀了大量補習班而沒有時間，慨嘆「想同朋友出街玩，或者送生日禮物畀人，只可以儲食飯錢」。

樓主指，即使想找兼職，也因補習班太多而無法成事。（資料圖片）

樓主在文中質疑自己是否身在福中不知福，「我成日都埋怨屋企人，我又唔係幾想，好矛盾」，詢問網民意見。不少人在帖文留言，均認為28元的午餐錢對於中四生而言過少，「商量一下加少少，28元真係少咗啲」、「你屋企人同時代脫節咗幾耐？」、「28又真係堅離地，我個女一星期500都話剛剛夠」、「28係午餐來講真係好難生存」。

不過，也有網民推測樓主家人的經濟能力或不高，加上補習班花費巨大，建議他試着與家人溝通，「努力讀書考好啲cut下補習班，屋企人可能會畀多啲飯錢你」。

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