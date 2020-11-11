30幾歲積蓄得10萬網民問「係咪好無用？」　數據揭年輕人儲蓄習慣

【儲蓄／儲錢／積蓄／打工仔】近日一名網民表示自己30多歲積蓄只有10萬，問「係咪好無用？」，相關帖文引起其他網民熱烈討論，有人質疑他平時是否「太大洗」，亦有人認為沒有欠債已經好好。有人就於Facebook「CUHK Secrets」專頁發文，問接近30歲擁大學畢業學歷的人，平均儲蓄應該要有多少。究竟時下年輕人平均每月儲幾多錢？他們如何儲錢？

先睇網民點講▼▼▼

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現實又是如何？香港存款保障委員會於2020年8月24日至9月20日委託香港民意研究所，進行香港人儲蓄「安全感」指標調查，以電話隨機訪問1,000名18歲或以上香港人，當中有157人為18至29歲，大部份人均有儲蓄習慣。

18至29歲人士主要儲蓄方法▼▼▼

被問及主要儲蓄方法，有69%人表示會放在銀行作活期或定期存款，不過每4人有1人表示，會將現金存放在家中。

18至29歲人士平均每月儲蓄金額▼▼▼

調查發現，18至29歲受訪者每人每月平均儲蓄金額約6,300元，不過當中一半每月儲少於5,000元，另有28.8%人每月儲1萬元或以上。以大學生22歲畢業計算，若需30歲時有10萬儲蓄，意味投身社會工作8年間（96個月），每月需儲1,041.7元，遠低於調查平均儲蓄金額。

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