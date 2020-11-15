氣炸鍋都整到素食　YouTuber教整蔬菜烤串、炸杏鮑菇　少油又省時

撰文：喬納森
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抗疫期間在家煮食變成常規，近期更興用氣炸鍋煮食，YouTube頻道「找蔬食Traveggo」便介紹以氣炸鍋做出多款省時又省油的素食食譜。
氣炸鍋成為近期廚房新寵兒，因為愛其省時又省油的特點。（影片截圖）
（1）炸薯條
馬鈴薯 2個
油 適量
黑胡椒 適量
香料 適量
薯仔去皮切條，加入少許油，氣炸鍋調較至200度炸15分鐘便可，撒上黑胡椒及香料調味。
薯仔去皮切條，加入少許油，氣炸鍋調較至200度炸15分鐘便可。（影片截圖）
（2）蕃茄芝士多士
麵包 2片
蕃茄片 2片
純素芝士 1片
黑胡椒 適量
香料 適量
麵包內放蕃茄片及素芝士片，用黑胡椒及香料調味，再壓實麵包四邊，用180度炸6分鐘。
麵包放入蕃茄片及素芝士片後壓實四邊，用180度炸6分鐘。（影片截圖）
（3）蔬菜烤串
車厘茄
青椒
甜椒
杏鮑菇
素沙茶醬
素蠔油
波蜜果菜汁
以1:1:1.5分量調較成燒烤醬汁
將蔬菜切成方塊及串起來，掃上燒烤汁，用180度炸8分鐘。
串燒蔬菜掃上自製素食燒烤醬，風味不輸肉類串燒。（影片截圖）
（4）氣炸杏鮑菇
杏鮑菇 1隻
九層塔 適量
胡椒粉 適量
將杏鮑菇切大塊，用180度炸8分鐘，加九層塔再回炸一分鐘，撒上胡椒粉調味。
杏鮑菇炸好後再加九層塔一起回炸，頓時增添香氣。（影片截圖）