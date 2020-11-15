氣炸鍋都整到素食　YouTuber教整蔬菜烤串、炸杏鮑菇　少油又省時

抗疫期間在家煮食變成常規，近期更興用氣炸鍋煮食，YouTube頻道「找蔬食Traveggo」便介紹以氣炸鍋做出多款省時又省油的素食食譜。

氣炸鍋成為近期廚房新寵兒，因為愛其省時又省油的特點。（影片截圖）

（1）炸薯條

馬鈴薯 2個

油 適量

黑胡椒 適量

香料 適量

薯仔去皮切條，加入少許油，氣炸鍋調較至200度炸15分鐘便可，撒上黑胡椒及香料調味。

薯仔去皮切條，加入少許油，氣炸鍋調較至200度炸15分鐘便可。（影片截圖）

（2）蕃茄芝士多士

麵包 2片

蕃茄片 2片

純素芝士 1片

黑胡椒 適量

香料 適量

麵包內放蕃茄片及素芝士片，用黑胡椒及香料調味，再壓實麵包四邊，用180度炸6分鐘。

麵包放入蕃茄片及素芝士片後壓實四邊，用180度炸6分鐘。（影片截圖）

（3）蔬菜烤串

車厘茄

青椒

甜椒

杏鮑菇

素沙茶醬

素蠔油

波蜜果菜汁

以1:1:1.5分量調較成燒烤醬汁

將蔬菜切成方塊及串起來，掃上燒烤汁，用180度炸8分鐘。

串燒蔬菜掃上自製素食燒烤醬，風味不輸肉類串燒。（影片截圖）

（4）氣炸杏鮑菇

杏鮑菇 1隻

九層塔 適量

胡椒粉 適量

將杏鮑菇切大塊，用180度炸8分鐘，加九層塔再回炸一分鐘，撒上胡椒粉調味。