密閉空間無開抽油煙機　用氣炸鍋煎香腸　油煙濃度暴增1525倍

台灣室內環境品質學會周四（22日）公布「2020 室內環境品質健康危害因子探討及健康促進研究」的結果，指出在開啟抽油煙機的情況下，於密閉空間使用氣炸鍋烹煮香腸、豬肉等油脂含量高的食材，空氣中的油煙濃度竟比一般油鍋高出約13倍；若關閉抽油煙機，濃度甚至會暴增至1525倍。

有關研究是由台塑企業暨王詹樣公益信託與社團法人台灣室內環境品質學會共同進行，負責研究的長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平表示，在中式料理最常見的蒸、煮、炒、煎、炸方式中，以油炸的油煙濃度最高，可達到空氣品質指標AQI的紫爆等級（即PM2.5在每立方米有71微克以上），碳烤、快炒時的PM2.5（細懸浮微粒）中的有機碳與元素碳比值均皆高於車輛排氣，而蒸煮則是油煙濃度最低的烹調方式。

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研究人員在實驗中以氣炸鍋與一般炒菜油鍋，在精密環境的模擬廚房中烹調高油脂的香腸與豬肉，結果顯示同樣於運作中的抽油煙機下方烹煮，使用氣炸鍋的油煙產量最高時所產生的微粒濃度，竟比油鍋煎香腸高出13.15倍；若是在密閉空間使用氣炸鍋，且不開抽油煙機的情況下，微粒濃度更暴增至1525倍。

張振平強調，上述2種烹調方式皆會產生PM0.3與PM0.5微粒；研究指出，PM0.3與PM0.5的肺泡沉積率皆高於PM2.5，對於呼吸道健康的影響不容小覷。

張振平建議以下列3種方法減少油煙濃度，包括：

1.使用抽油煙機。最好將氣炸鍋也放在瓦斯爐的位置，如果位置無法剛剛的好話，也讓氣炸鍋的排氣孔朝向抽油煙機，將這些油煙給排掉。

2.窗戶通風。如果家中沒有抽油煙機，應該把氣炸鍋的排氣孔朝向窗戶，降低室內油煙濃度。

3.用濕毛巾。將毛巾放在氣炸鍋後方吸收油煙，並不是直接貼在氣孔，而是隔一段距離，但這樣效果並不是那麼理想。

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