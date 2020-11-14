iPhone 12 Pro Max即買即跌？　城巴車長開Po尋機主　獲網民激讚

【新iPhone／太平洋藍／蘋果手機】蘋果iPhone 12 Pro Max 昨日（13日）開賣，不少果粉都急不及待搶購最新型號，惟有機主疑在取機最多1天，就把太平洋藍的新iPhone遺留在巴士上，幸獲城巴車長拾獲，並於網上發文尋機主，瞬間獲逾9000人讚好，大讚車長面對近萬元的最新手機都不為所動，「誠實車長，好人有好報！」

有機主疑在取得iPhone 12 Pro Max後最多1天，就把新機遺留在巴士座位上，幸獲城巴車長拾獲，並於網上發文尋機主。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

搭獲iPhone 12 Pro Max的城巴車長在facebook群組「香港突發事故報料區」發文，指今午（14日）約12時半，在往荃灣西站方向的930號巴士（車牌：UD7622）上層座位拾獲1部iPhone 12 Pro Max，而且是最新推出的太平洋藍色，車長表示已轉交公司處理。

帖文引來逾9000個讚好，網民紛紛留言稱「好人一生平安」，稱讚車長非常誠實善良，直言失魂機主幸好遇上這位車長，否則非常肉赤。有網民就笑言「一日即棄Phone」，又指樓主是否參加了「一日試玩體驗」、「炒燶咗就唔要啦？」

新一代iPhone 12 Pro Max昨日正式推出，最平128GB官方售價為9399，容量最多的512GB則達11,899元。不過今年炒風遠不及從前，據《香港01》記者昨日於先達現場直擊，下午太平洋藍色機已全線「見紅」跌穿原價，512GB的機款更一度倒蝕 899元離場。

按圖睇iPhone 12各機型售價、新功能▼▼▼

+ 34 + 34 + 34

香港人其實好有愛！一眾網民就曾經在網上討論區，分享陌生人對自己做過的窩心事▼▼▼

網民熱數陌生人暖心小動作。（01熱話製圖）

舉手之勞篇：

+ 8 + 8 + 8

情緒輔導篇：

眾志成城篇：

同場加映：暖男總有一個在附近！有孕婦乘巴士時意外跌手機，男乘客唔怕污糟霸氣解困

同場加映：好心店員幫客人拾回500元仲打電話通知，獲網民大讚好人又誠實