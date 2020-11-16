台男電郵突收到碩士Offer　1個電話卻從天堂跌落地獄　網民同呻慘

不論求職還是求學，收到Offer都是令人興奮的一刻，但這位台男的經驗卻令人萬般無奈！該名台男在討論區上分享，指自己收到交通大學電子所的錄取通知，原本自己還沒有任何期望。台男之後檢查榜單卻發現沒有自己的名字，打電話到學系辦公室才得知原來是錄取通知寄錯了！

台男上載自己收到的錄取通知書。（Dcard討論區圖片）

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台男以「恭喜同學，錄取交通大學電子所」為題在Dcard討論區上發文，並上載電郵中收到的錄取通知截圖，可見通知第一句就說「首先恭喜同學，錄取交通大學電子所」，然後列出與學系相關的資訊，相信收到的人都會覺得自己已經被取錄，成為大學碩士生的一份子。

台男提到自己在下午突然收到電郵，才知道當日原來是交大放榜，自己根本更沒有期望被取錄。不過他看到通知後去查看榜單才發覺有可疑，因為上面根本沒有自己的名字，於是打去系辦公室確認，那時「才知道寄錯了人，哈哈」。

他表示，自己沒有因為沒錄取或錯收錄取通知而覺得難過，「但是如果大學能更認真一點的話，就會成為那個真的被邀請的學生了」，最後亦祝願未有被正榜錄取的朋友可以在放榜備取的時候補上。

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