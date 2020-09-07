台外賣員向女警跪地照瘋傳　網民猜違規被截　第三人現身結局逆轉

揸車搵食甚艱難，被抄一次牌分分鐘等同白做一日！台灣facebook群組最近瘋傳一張圖片，只見1名food panda外賣員在電單車旁邊向1名女交通警下跪，隨即引起大批網民關注，不少人都猜測事件是外賣員違規被警截查有關。及後有目擊事件的網民分享後續，原來網民猜對了開頭，卻猜不到結局，因為事件最後變成暖心的好人好事！

網上流傳一張外賣員向警察跪地的照片，事件最後演變成好人好事。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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該張圖片最初由網民於上周六（5日）下午上載至fb群組「爆廢公社二館」，不知前因後果的樓主見到此情此量，亦只能留下一句「哪招啊」，以示心中的疑問。網民不斷猜測事件內情，主要是認為外賣員因為生計而違犯交通規例，因1張罰單等同整天工錢，「真的被錢逼到死路才會跪，不然誰會無緣無故被開單就在大馬路上跪警察」，也有一些網民猜想可能是電單車手正在求婚，是一個浪漫故事。

正當網民們都原本以為事件不會有真相時，有目擊者就現身解說整件事：

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