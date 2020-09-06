14巴港女再現？｜女子街頭跨坐男子連續拳打　最後1個動作大逆轉

當年港女摑男友14巴掌引起全城熱討，近日網上瘋傳一片段，有女生街頭瘋狂拳打男友，更是拳拳向臉，令不少網民表示見到都覺得痛。而該女生可能良心發現，結果一下子對着躺在地上的男友親吻，網民高呼不明所以，「咩玩法」、「打完又錫，錫完再打」、「男友完全係被虐待狂，唔會反抗咩」。

有女生比起14巴港女更火爆，竟在街頭掌打男友。（fb片段截圖）

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該片段近日在facebook熱傳，有女生比起14巴港女更火爆，竟在街頭拳打1名男子。片段開始時已經可見女方坐在躺在地上的男生，因此不知事件起因。女方之後更連續3次出拳，可憐的男方動彈不得，只能默默承受。正當以為女方會繼續出拳的時候，她卻突然停手，低下頭凝視對方，再送上深深一吻，似乎是因為打者愛也，感到心痛。

網民亦感到不解，留言指該女生可能對男方又愛又恨，「係咩情趣」、「拳拳入肉，見到都痛」、「個男仔由得佢打，咁都得」、「果然係愛情嘅力量，幾憎對方同時都係幾愛對方」、「仲唔係渣男溝女畀人捉到正」。

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）

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