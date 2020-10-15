消委會｜一文睇清30款防曬液效能　Chanel拎5星　同分產品平$400

【消委會/防曬/UVA】近日秋高氣爽，又是時候郊遊了，但紫外線一年四季都有，所以一定要做足防曬！消委會近日測試30款日常防曬產品的效能，包括SPF及UVA，發現當中25款未能達到標示的效能，而整體檢測結果達5分滿分的只有7個品牌，但價錢卻當參差，由85元至485元不等。

近日秋高氣爽，又是時候郊遊了，但記住做足防曬措施。（湯怡Instagram）

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消委會早前於各大零售店搜集了30款日常防曬乳液，當中14款標示的SPF系數為30至50，另有16款為50+，全部均屬高保護或極高度保護的防護產品，價錢由80元至500元不等。

按圖即睇30款防曬液的品牌、價錢、標示與實際效能比較及整體評分▼▼▼

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測試結果發現，上述30款防曬液中，逾八成未能達到其標示SPF的防曬要求，其中4款更量得不足SPF15，只有6款樣本SPF值高於或等於產品標示值。另外，全部產品中只有7個品牌達到最高5分，包括售價85元的「Nivea冰感防曬乳液SPF50」及485元的「Chanel UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution」，兩者差距400元。

而測試樣本中價格最高的「Cosme Decorté AQMW EXTRA PROTECTION (SPF40 PA++)」只有4分，大約零售價為550元；評分最低只有1分的為「Bio-Essence水感舒緩防濕霜」，售價為168元。

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郊遊除了做足防曬措施，帶備足夠飲品補充水份都很重要，不過如果選擇零糖粉飲料，就要睇清楚成份啦！

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