《蝙蝠俠》漫畫迷6歲儲到60歲　1500萬元賣珍藏　割愛原因超慘

【蝙蝠俠／Batman／CGC】漫畫曾是廉價消閒品，但經過年月洗刷，經典作品的價值就高得難以估計！美國60歲男子羅倫斯（Randy Lawrence）將於本月中出售1000多本珍藏逾50年的《蝙蝠俠》系列漫畫，粗略估計價值近200萬美元（約1551萬港元）。《蝙蝠俠》漫畫對羅倫斯來說意義非凡，他從6歲收集存放至60歲，原本沒有想過割愛，但因這揯漫畫曾被偷，事件令他痛不欲生，失而復得後為免壓力大太，才決定出售。

賓艾佛力（Ben Affleck）在DC超級英雄電影《正義聯盟》中飾演蝙蝠俠（Batman）。（劇照）

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據美國有線電視頻道Syfy報導，羅倫斯藏有的《蝙蝠俠》系列漫畫曾獲全球評鑑機構認證擔保公司（Certified Guaranty Company，簡稱CGC）評為保存完好度及稀有度皆為史上第一，惟曾於去年1月失竊，事件曾成為當地的新聞頭條。當時賊人為偷走羅倫斯的珍藏，竟大費周章地租用其樓上單位，然後挖開天花板，再爬進羅倫斯裝有閉路電視的儲物室中，把全數500本漫畫偷走。

羅倫斯憶述當時發現儲物室中盒子移位時就察覺不妥：「我並沒有移動過那些盒子的記憶。」其後發現漫畫失竊時，就無法自制地嚎啕大哭：「我的人生像被掏空了，我不知道失去漫畫該怎麼活下去。」

由於現場找不到任何指紋跟DNA，警方的調查工係亦處於膠着狀況；幸羅倫斯早已為每本漫畫取得CGC認證，失竊後亦有立刻通報相關漫畫販售渠道。因此當賊庂試着到漫畫店把贓物脫手時，漫畫店老闆就立即報警，犯人亦落網，而其餘漫畫亦在數個月間陸續尋回，重歸羅倫斯手上。

羅倫斯的其中一樣珍藏，Batman #2，獲CGC 9.0評分。（Heritage Auctions）

縱使羅倫斯對重獲最心愛的漫畫而感到至高無上的幸福，但經過多番考量後，憶述失去漫畫時的悲痛，他認為擁有這套收藏壓力實在太大，以免終日提心吊膽，最終決定出售他從6歲以來蒐藏的絕大部分漫畫。羅倫斯稱從沒想過收藏品竟能讓他致富，他表示最初父親送他漫畫時，只是希望他能從中學習閱讀，沒想到他自此愛上漫畫裡的冒險故事，還為此投入畢生積蓄。

羅倫斯指出此次會出售幾乎所有珍藏：「我只會自留6本，我答應了拍賣行最後會把這6本也給他們，但現在不想全數賣出。」羅倫斯希望可以藉此推廣漫畫的價值：「我從未打算要在世人面前成名，我只是希望所有人都能領略這些漫畫的價值。」

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不少人難以理解何以區區紙本漫畫身價如此高，甚至認為消息純屬炒作，斷言「有價無市」。但原來在遊戲卡歷史上，曾經出現過不少天價交易，而在拍賣網eBay上，亦可以找到大量近3個月內成交的天價交易，意味着如此千萬叫價絕非「無中生有」，而是實實在在的「有價有市」▼▼▼

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