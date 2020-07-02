最新《Batman》漫畫透露蝙蝠俠死後新世界　小丑失方向轉打政府工

由Bill Finger、Bob Kane及Jerry Robinson共同創作的小丑，他在80年前首次在DC漫畫《Batman》第一期登場後，自此便與宿敵蝙蝠俠結下不解之緣。在慶祝小丑誕辰80周年的紀念活動中，官方透露了如果小丑真的殺死了蝙蝠俠，會對他的生活有甚麼影響；而葛咸城又會有甚麼改變。

小丑一直都是蝙蝠俠不可或缺的重要角色。（《蝙蝠俠—黑夜之神》劇照）

去年是蝙蝠俠誕辰80周年；而今年則是小丑誕辰80周年。官方上月推出小丑80周年特別版《Kill the Batman》。小丑作為蝙蝠俠最強宿敵，他一直希望被蝙蝠殺死，從而使他打破曾經對小丑作出不殺的承諾。可是任憑他如何努力，他還是失敗收場；而這設定也讓粉絲衍生了一個有趣問題，如果葛咸城沒有蝙蝠俠，小丑的生活會變成如何呢？適逢小丑誕辰80周年之際，官方釋出特別版漫畫以滿足粉絲的好奇心。

蝙蝠俠與小丑這對「歡喜冤家」，事實上是不可以分離。（《蝙蝠俠—黑夜之神》劇照）

《Kill the Batman》是發生在一個假想世界，而小丑在這時空以沒有透露的方法把蝙蝠俠殺死。故事在蝙蝠俠被殺的三日後展開，《星球日報》記者Lois Lane到蝙蝠洞採訪蝙蝠俠管家阿福，而當時阿福向全世界透露了自己的真實身份，好讓大家永遠記住Bruce Wayne是一位英雄。之後有更多認識蝙蝠俠的人接受採訪，當中包括警長James Gordon及超人等，他們談及Bruce Wayne及他作為蝙蝠俠對世界的影響。眾人為蝙蝠俠舉行了一場盛大的葬禮，近乎所有葛咸城的民眾都有參加，而神奇女俠、雙面人及急凍人都有現身。

小丑殺死蝙蝠俠後頓失人生意義。（《Kill the Batman》圖片）

小丑都有出席蝙蝠俠的葬禮，當時他還穿上一件有自我引爆的背心。可是他發現在場的民眾並沒有傷感，反而取笑他的所作所為。在場的每個人都決定跟隨蝙蝠俠一樣，成功轉危為機。至於小丑，他失去了宿敵，失去了他人生唯一目標，因而成為現場唯一一個沒有笑的人。小丑最終沒有引爆背心就離開了現場，之後他嘗試展開新生活，在葛咸城政府的汽車部找到工作。

小丑在葛咸城汽車部找到工作，並遠超過罪惡。（《Kill the Batman》圖片）

這其實並非小丑首次放棄壞人的生活，他在《Going Sane》都曾經有過正常生活。當時該漫畫講述即使小丑擁有非凡的力量，也無法忍心失死蝙蝠俠。另外在動畫《Batman: The Animated Series》的「The Man Who Killed Batman」中，當時講述沒有蝙蝠俠與他抗衡，小丑也放棄了成為壞人。雖然今次小丑在《Kill the Batman》成功殺死蝙蝠俠，之後他轉向挑戰其他超級英雄，但他覺得其他的超級英雄未能為他提供挑戰蝙蝠時所獲得的樂趣。最終小丑沒有辦法擺脫蝙蝠俠的思想而漸漸成為一個好人。小丑殺死了蝙蝠俠，也把他的人生意義帶走。不少網民笑指，真是一對難纏的好兄弟，更認為蝙蝠俠的死為葛咸城帶來好處。