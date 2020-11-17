《鬼滅之刃》│老闆娘Cosplay禰豆子推銷綠色竹輪　材料超有營養

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在日本上映24日，已經衝破200億日元票房大關，登上日本影史票房前5名，「鬼滅」熱潮停不了，周邊產品大賣特賣，不少商家都想分一杯羹，而大受歡迎的女主角禰豆子口咬的「竹筒」，則變成綠成的「竹輪」食品，大啖咬完可以直接吞落肚。

綠色竹輪以菠菜製作，十分有營養，小朋友亦可安心食用。（NHK影片截圖）

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日本高知市魚糕店「土佐蒲鉾」留意到《鬼滅之刃》女主角禰豆子口咬的綠色竹筒，其外型與竹輪有少許相似，於是觸發靈感，推出新產品綠色竹輪，希望吸引更多小朋友食竹輪。這款竹輪以菠菜製作，十分有營養，小朋友亦可安心食用。為了推銷商品，老闆娘來國惠子更cosplay扮禰豆子，身穿該角色的和服，然後咬住綠色竹輪，吸睛度更引來NHK訪問，成為網民談論對象。

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沒有一套作品是沒有厭惡者的，面對《鬼滅》的騷擾，有非粉絲網網民製作了職場用「『鬼滅之刃騷擾』防止規程」以作還擊：

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