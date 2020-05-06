【鬼滅之刃】爸爸幫女兒Cosplay成禰豆子　神還原兼可愛到犯規！

遊戲動漫
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《鬼滅之刃》這一套作品漫畫和動畫都受到很大的歡迎，而作品的角色更令不少人喜愛，最近一位日本爸爸幫女兒打扮成禰豆子。

近日推主「きよきよ@ハワイ語勉強10年目」（@kiyokiyokingdom）幫女兒打扮成《鬼滅之刃》的禰豆子後拍下照片後在Twitter分享，而且極度還原，單單兩日就超過11萬的Like！

▼▼▼點解小妹妹可以咁似禰豆子😍（點擊大圖）▼▼▼

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其中推主說的「只要年輕又有趣的話，那麼即使是半成品的cosplay也會很高興。想讓大家了解女兒的作品愛和認真的COS。」令到不少推民下方分享類似的事。不知道這位女兒自己未來會否選擇向cosplay的道路更進一步呢？

▼▼▼相關圖輯：之前又有超萌小朋友COS我妻善逸▼▼▼

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【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】

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