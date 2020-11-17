羅馬尼亞醫院大火　仁醫捨命救病人脫險　燒至重傷命危

羅馬尼亞一間治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的醫院上周六（14日）發生大火，一名醫生為協助病患轉移至安全地方，結果遭到嚴重燒傷，現時仍未脫離危險期。

事發於羅馬尼亞東北部城鎮皮亞特拉‧尼亞姆茨（Piatra Neamt）的公立醫院深切治療部，起火的一刻，醫生登丘（Catalin Denciu）未有急忙逃命，反而盡力協助病人疏散到安全地方，結果約40%的身體遭到二級及三級燒傷，要由軍用飛機送到首都布加勒斯特（Bucharest）的醫院搶救，延至周日（15日）轉到比利時阿斯特里德女王軍事醫院（Queen Astrid military hospital）接受特殊治療。

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羅馬尼亞總理奧爾班（Ludovic Orban）說：「我向這位英勇的醫生致敬，他在拯救病人的過程中表現出無比勇氣及奉獻精神」。總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）形容事件是慘痛的悲劇，強調務必查出起火原因以免重蹈覆轍。

大火造成10人死亡，包括7男3女，全部年齡介乎67歲到86歲，另有6人重傷危殆。當局已展開調查，衛生部長特塔魯（Nelu Tataru）表示，火災可能是由電線短路引起，周一（16日）開始將徹底檢查所有醫院的深切治療部。