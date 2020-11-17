神秘美少女竟然係社長？台「最美老闆」潘家儀登日本雜誌掀話題

台灣人氣模特兒潘家儀，過去以模特兒身分出道，擁有傲人好身材，讓她順利進軍日本，接下多項代言工作。現已躍升成為老闆的她，近日登上日本雜誌，再度掀起話題。

藝名「咖滋咪」 有「誘惑女王」之稱的女社長 點擊放大瀏覽潘家儀的美照👇👇👇

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根據日本媒體「月刊SPA!」網站公布的消息，該集團旗下發布的雜誌《ＳＰＡ！デジタル写真集》，將以「神秘美女竟是女社長」為題，刊登潘家儀的性感寫真。雜誌還介紹著，同時身為社長的她，散發出一股神祕的魅力，這次的攝影機會更是「非常稀有」。

現年29歲的潘家儀，藝名「咖滋咪」，過去在「無名小站」Blog時代，便以打下相當的知名度，隨後成為模特兒。2012年，她藉由留學的機會，成功在日本出道，不僅發售個人寫真，還代言多項遊戲作品。後來她開設「夢幻莊園」咖啡廳，也曾接觸過區塊鏈、IT產業，搖身一變成多角經營的強人女老闆。

寫真事業一度暫緩的她，在去年是暌違5年後，再度發行新的寫真DVD，宣告當初那個「誘惑女王」正式回歸。這次在日本雜誌上亮相，馬上吸引網友回應「性感女神」、「Kazumi社長休假日依然美美的」、「哪有這麼性感的社長（還真有）」。

「月刊SPA!」旗下雜誌《ＳＰＡ！デジタル写真集》以「神秘美女竟是女社長」為題刊登潘家儀的性感寫真。（Twitter@vnp719）

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