日本22歲性感女星白波瀨海來　IG曬趴板衝浪360度旋轉大技惹哄動

日本女星白波瀨海來，同時也是「趴板衝浪」的好手。最近她在個人IG公布了她的衝浪影片，引起網友的討論。

根據日本媒體《THE DIGEST》報道，今年22歲的白波瀨海來，是曾在去年的日本衝浪大賽中，奪下趴板衝浪項目亞軍的實力好手。白波瀨在學生時期，曾經是游泳健將，還在全國大賽中露面過。不過在她高二時，因決定全力追尋演員夢，所以放棄游泳之路。

雖已投身演藝界 白波瀨海來仍常於IG分享衝浪及海邊拍的美照（點圖放大瀏覽）：

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後來白波瀨接觸到趴板衝浪，靠著過人天分很快就上手。一開始雖然只是當興趣，但隨著技術越來越好，乾脆決定認真投入，同時立足於演藝圈和趴板衝浪界。不僅留下耀眼成績，還曾因幫助溺水遊客而受到表揚。在演藝圈也有聲有色，出演過「地獄哪有那麼HIGH」等多部電影及戲劇。

日前她在個人IG分享她實際衝浪的影片，高超技術與絕妙身姿，引得網友紛紛留言「帥到爆表」、「女神降臨啦」、「又是大正妹、又超猛技術」、「舒暢的感覺又更可愛了」。

在 Instagram 查看這則貼文 白波瀬 海来🌞Shirahase Kyra（@kyra.97）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 上午 7:48 張貼

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