明日轉涼分區一天急跌10度！天文台料多區1字頭｜冷氣機3情況勿用

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-18 11:58

【天文台／轉涼／冷氣機使用、保養、慳電／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫／潮濕】天文台表示，一股強風程度的偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸，而熱帶氣旋舒力基會在未來數天橫過菲律賓以東海域。而根據天文台分區天氣預報，明日多區氣溫急跌，打鼓嶺、上水、流浮山及沙田等一天急跌7至10度。 另外，根據天文台九天天氣預報，未來9天相對濕度最高95%，並多天有雨。潮濕天氣十分困擾，以下盤點吸濕去霉除臭法寶，以及如何快速乾衣，「幫緊你，幫緊你」。 另外，夏天又是冷氣機出動時間，但長時間後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！

即睇各區氣溫，本周氣溫較低▼▼▼

4月18日再涼過：

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4月19日多區更涼：

+ 21 + 21 + 21

4月20日繼續涼：

+ 21 + 21 + 21

冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼

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另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼

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5招快速乾衣▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

如有「輻射冷卻」，會變得嚴寒，究竟「輻射冷卻」是什麼？點圖放大看詳細解釋▼▼▼

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小心羽絨4大安全隱患

保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！

除了羽絨，大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈

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下載「香港01」App ，即睇城中熱話

天文台表示，天文台表示，一股強風程度的偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸，而熱帶氣旋舒力基會在未來數天橫過菲律賓以東海域。而根據天文台分區天氣預報，明日多區氣溫急跌，打鼓嶺、上水、流浮山及沙田等一天急跌7至10度。

之前不少網民為寒冷天氣叫苦，指一轉季便多病痛，最有共鳴的一定是鼻塞、口乾等症狀，亦有網民呻出現關節痛、皮膚變差等情況。而每個人身邊總有「西伯利亞人」（即不怕冷人士），所以有人唱反調指，「凍到X街都唔想熱到出晒汗」。

同場加映：新冠肺炎疫苗Q&A｜有得揀？有效率？科興、復星、阿斯利康副作用一文看清

究竟疫苗有效期多久？是否可選擇接種哪款疫苗？有什麼副作用？出事責任誰屬及索償問題？接種後是否可旅行通關？以下10問10答話你知。

新冠肺炎疫苗Q&A▼▼▼

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科興、復星、阿斯利康疫苗副作用▼▼▼

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更多詳情可看：新冠肺炎疫苗Q&A｜有得揀？有效率？副作用？優先群組？

同場加映：18區邊區收入最高？你嗰區算多定少？

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