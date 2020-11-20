白血病男做骨髓移植後被捐贈者DNA「佔領」　連精液也變另一人？

人體有可能後天植入他人基因嗎？美國有男子接受骨髓移植手術後，體內DNA發生巨變，其血液、唇臉，甚至精液都驗出有捐贈者的DNA，僅餘頭髮及胸部毛髮仍有他原有的DNA。專門介紹懸案的Youtuber「小烏」曾詳解這宗奇特事件，原來裏面的關鍵是出現了「嵌合現象」。

美國有男子接受骨髓移植後，體內DNA發生巨變。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

美國內華達州警局一名男工程師「朗」（Chris Long），因患有急性骨髓性白血病（Acute Myeloid Leukemia，AML）及骨髓增生異常綜合症（Myelodysplastic Syndrome），於2015年接受骨髓移植手術。惟在手術後3個月，郎的法證同事竟在其血液中驗出德國捐贈者的DNA，即出現「嵌合現象」（Chimera，又可解為嵌合體、奇美拉），一個人體內擁有兩組DNA。

雖然「嵌合現象」屬骨髓移植後的正常現象，接受骨髓者將擁有捐獻者的血細胞，但朗的身體改變卻非比尋常。法證人員經交叉比對後發現，朗僅在頭髮、胸毛保有自己的 DNA，口腔細胞、舌頭細胞、精液等則只有捐贈者DNA。這種大面積「取代」，讓朗也不禁嘆稱「我很驚訝（體內的）「自己」會消失，而捐贈者卻不斷出現在這副身軀」。

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小烏引述專家說法指，朗的精液變異很有可能是由於他曾做結紮手術所致。如果朗沒有結紮，精液內理應有屬於朗本人DNA的精子；結紮後精液內不再有朗的精子，故精液才只有捐贈者DNA的情況。但由於朗未有復通其輸精管，有關說法未能得到印證。

史丹福大學醫學中心血液及骨髓移植部門醫療主任雷茲萬尼（Andrew Rezvani）則指，骨髓移植不會影響接受者的性格，「他們的腦部及個性不會有變」。惟無論如何，朗的身份從法醫角來看已基本「消失」。

Chris在手術後出現「嵌合現象」，體內多處都驗出有另一人的DNA。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

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有推論指，若朗日後犯下殺人或強姦等刑事罪行，其遺留在現場的DNA證據將指向他的骨髓捐贈者，而這案例或將影響法庭日後對DNA證據的採納度。美國阿拉斯加（Alaska）於2014年有一名犯人因與案發現場檢驗到的DNA樣本脗合而鎯鐺入獄，但實際作案者卻是其曾捐贈骨髓的兄弟。

另一邊廂，不少科學家嘗試培育「混種嵌合胚胎」，以便日後用於人類器官移植手術，引發倫理爭議。

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【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】