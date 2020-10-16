換腦求續命有可能？前蘇聯做雙頭狗實驗　猴子換頭曾存活9天

器官移植聽得多，頭部移植有可能嗎？上世紀60年代，前蘇聯曾進行「雙頭犬實驗」，並成功讓一隻小狗半身依附在另一隻大狗頸上。美國隨後有醫生接受類似挑戰，在與人類基因相似的猴子身上試行頭部移植，引發多方道德與倫理的質疑。但無論如何，這些實驗似乎都在說明人類未必沒有換頭續取生命的可能。

前蘇聯有科學家曾成功製造存活38天的「雙頭犬」。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

專門講解懸案的Youtuber「小烏」，曾就這些頭部移植手術作介紹。她指，早於1959年，前蘇聯便有移植學權威基米爾·德米科夫（Vladimir Demikhov）受命進行狗隻的頭部移植實驗。當時德米科夫把一隻4歲小狗「Shavka」的胸腔以下部分，包括脊椎全部切斷，僅留下心臟、肺部及前足；接着將後者血管接駁至另一大狗「Brodyaga」的頸部，脊椎骨則僅以塑膠綁着。

手術後兩隻狗雖然同時存活，也可低頭飲牛奶，但身處上方的「Shavka」總愛咬下方「Brodyaga」的耳朵；後者則無法適應頸上多了一個生命體，經常想將對方甩下來，最終牠們在4天後死去。

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德米科夫卻相當滿意實驗結果，遂在往後15年間陸續以同樣方式培育逾20隻雙頭犬，惜終未找出避免「雙頭狗」術後死亡的方法 。至1968年，他才成功製造一隻生存38天雙頭犬。該狗隻死後被製成標本，收藏在拉脫維亞一所醫學博物館（Pauls Stradiņš Museum for History of Medicine）內。

儘管如此，這類實驗備受爭議，當時學術界為此分成兩大派，一派認為實驗可能有助人類換腦技術；另一派則認為實驗將兩個同樣活着的個體後天連接，做法殘忍且極不道德。惟類似手術仍然持續，美國凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）醫學院教授懷特（Robert White），接續於1970年破天荒地將一隻猴子的頭部，移植到另一隻被拿走頭部的猴子身上，成為動物頭部移植的「成功」首例。

美國醫生懷特（Robert White）於1970年將一隻猴子的頭部，移植到另一隻被拿走頭部的猴子身上，成為動物頭部移植的「成功」首例。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

👇👇👇點圖看「猴子換頭實驗」的來龍去脈👇👇👇

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至2016年，意大利神經外科醫生科學家卡納韋羅（Sergio Canavero）向《新科學家》聲稱，他在一項為猴子換頭的手術上取得成功，聲言未來有計劃進行全球首宗換人頭手術，引發倫理爭議。當時有醫學教授質疑卡氏在報導中並未有提供數據說明實驗。但卡氏不諱言表示，換腦手術將讓人類獲得永生，並有論文詳述其構想的換人頭手術過程。

2017年，卡氏宣稱首宗將人頭移植到屍體身上的手術已成功在中國哈爾濱醫科大學完成，手術當時由中國的任曉平醫生主導。惟後者很快在媒體見面會上澄清，以「人頭移植模型」來稱呼這次人頭移植手術的成果會更準確。因為手術只是先解決了進行「換頭術」前的科學問題、技術問題，其團隊以大約18小時將一具屍體的頭與另一具屍體的脊椎、血管及神經接駁。

意大利醫生卡納韋羅（Sergio Canavero）宣稱在2017年成功進行人類換頭手術，但隨即被合作研究的醫生反駁手術只是先解決了進行「換頭術」前的科學問題。（資料圖片）.jpg

👇👇👇按卡氏論文指，其換頭手術流程如下👇👇👇

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當時任曉平醫生強調：「人類醫學史上人頭移植是史無前例的。手術要解決如何解剖、各個組織如何修復重建、怎麽做才能保證術後功能得到最大恢復等一系列問題，我們的手術對這些方面做了一個詳細的描述和創新性的設計。」不過由於此手術是在遺體上進行，故有質疑指這僅是一項解剖研究，人類換頭手術仍未實現。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】