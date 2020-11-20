日本驚現《鬼滅之刃》邪神人像　禰豆子變大媽　炭治郎慘不忍睹

《鬼滅之刃》最近藉着劇場版《無限列車篇》再度引爆各地熱潮，官方手辦固然不在話下，連不少知名廠商亦藉着「吸金之呼吸」紛紛推出相關聯名周邊。惟日本長崎竟然出現了數尊「邪神人像」，可說是「崩壞」的極致！

說起「邪神」，相信最令人印象深刻的必數由動畫基地所推出FATE/STAY NIGHT增刊中所贈送的「邪神Saber」了。當中極其崩壞的表情及彎曲如橡皮糖的劍肯定令不少人「一見難忘」。然而，是次出現的極崩壞人像比「邪神Saber」可謂過之而無不及！

當年這張「邪神Saber」圖片嚇壞不少網民，但也成為不少人膜拜的對象。（網上圖片）

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日本長崎電視台最近介紹了長崎縣平戶市田平町「広域農道」釋出的「鬼滅之刃」稻草人人像，並配以「鬼滅之刃聖地」作為新聞標題報道。令人驚嚇的是，兩位主角竈門炭治郎和禰豆子的面容竟完全扭曲：炭治郎的瓜子臉驚變「蠟筆小新」臉；禰豆子身形更激脹數倍，「演活」五十歲中年發福的人形禰豆子！

「大媽」禰豆子和「小新」炭治郎。（twitter@TAKRL）

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其實除了這對鬼滅邪神外，這個觀光園區另外還有25尊「邪神」鎮守，展現了各種被玩壞的人物造型，爆笑崩壞讓不少日本網友都笑到噴飯，驚叫「這到底是什麼鬼（笑）」，「太邪神了吧」。

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