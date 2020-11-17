日內閣高官關注港防騙吉祥物涉抄襲《鬼滅之刃》主角　警否認複製

香港警察在其Facebook專頁發帖文，以提子漫畫公仔造型，宣傳市民要提防騙子，被網民指公仔造型似日本流行動漫《鬼滅之刃》主角，捲進涉嫌侵權風波。事件已在日本廣傳，路透社今天（17日）報道稱，內閣官房長官加藤勝信表示，該帖文中的角色與《鬼滅之刃》的主角相似，為保護日本製造的動畫的權利很重要，將採取適當措施。 警方表示，人員環繞防騙吉祥物「提子」而構思及繪畫，並不涉及對任何著作進行複製、安排複製或發放任何其複製品，旨在向公眾傳遞簡單易明的防騙信息，其目的及性質均符合公眾利益，會繼續推廣防騙吉祥物「提子」，期望以輕鬆手法將「提防騙子

（香港警察Facebook圖片）

香港警察於上周五（13日）在其Facebook專頁發帖文，以【 提子治郎 • 騙滅之刃】為題，呼籲市民勿貪便宜、提防騙子。在帖文的圖片中，公仔造型主角名為「提子治郎」，持「騙滅之刃」，名稱與《鬼滅之刃》相似，也與主角「炭治郎」近似，其髮型及身上的綠黑格仔花紋亦與原著相似十足，引起侵權爭議。

內閣官房長官：將採取適當措施

據路透社日本報道，內閣官房長官加藤勝信於今天下午在記者會上表示，注意到香港警察在Facebook上發布的公仔造型，與動漫《鬼滅之刃》的主角相似。他表示，保護日本動畫的權利很重要，將採取適當措施。加藤勝信拒絕發表個人版權評論，但指出有關部委和機構一直在合作研究盜版網站的對策。

在日本政府制度，內閣官房長官為僅次於首相的執政內閣第二位重臣，形同副首相。前首相安倍晉三曾任此職位，現任首相菅義偉今年當選首相前，便任內閣官房長官近8年，可見地位舉足輕重。

內閣官房長官加藤勝信表示，保護日本動畫的權利很重要，將採取適當措施。（AP）

警方：《版權條例》豁免教育用途

警方回應指，《版權條例》賦予版權擁有人對其版權作品行使一系列受限制行為的獨有權利，包括複製該作品、向公眾發放該作品的複製品等；與此同時，《版權條例》亦載列了一系列豁免條文，訂明如屬允許作為，如為研究、私人研習、教育、批評、評論、報道時事、政府處理緊急事務、立法會程序、司法程序等目的，可合理使用他人的版權作品，而不會構成侵權行為。至於有關個別行為在某些情況下是否涉及侵犯版權，需視乎個案的實際情況而定。

對於有關警方於社交媒體發放的圖片，警方稱是人員環繞防騙吉祥物「提子」而構思及繪畫，並不涉及對任何著作進行複製、安排複製或發放任何其複製品；警方製作該圖片，旨在向公眾傳遞簡單易明的防騙信息，並鼓勵市民提醒身邊親友，其目的及性質均符合公眾利益。

警方稱針對近期騙案上升，會繼續推廣防騙吉祥物「提子」，期望以輕鬆手法將「提防騙子，由您開始，記得提醒身邊人！」的信息傳遞至社會不同階層。