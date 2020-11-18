《鬼滅之刃》作者身份一直成謎　網上流出「真人相」港台集體炒車

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在全球掀起熱潮，氣勢席捲全球，在日本的票房更劍指史上冠軍《千與千尋》的308億日圓紀錄（約21億港幣），奪冠指日可待。

漫畫受到熱捧，連帶作者的身份亦引起關注。事關作者吾峠呼世晴一直隱藏真身，在社交平台的圖像亦只是一張戴眼鏡的鱷魚，所以有「鱷魚老師」之稱，而早年在網絡瘋傳的「真人相」，一位31歲的少女相便引起熱討，但原來是一場誤會，傳媒集體炒車。

《鬼滅之刃》電影版大收，斷定可以挑戰日本史上最高票房紀錄。（網上圖片）

挑戰日本史上票房冠軍

《鬼滅之刃》人氣之高，就算未看過漫畫及動畫的朋友，都慕名要入場看，成功為出版社、動畫公司、甚至戲院，都帶來巨大的收益。漫畫於2016年2月15日起，在《週刊少年Jump》連載，直至2020年5月18日結束，不少讀者都欣賞作者吾峠呼世晴，沒有因為作品大熱而拖長來畫，在作品的最高點來個完美終結，不過相傳這個終結是源於作者趕住回老家福崗結婚！

炎柱煉獄杏壽郎在電影版出場時十分可愛，而且為人勁熱血、勁型、勁強大！（官方圖片）

31歲搵夠退休？

據報作者是位31歲女子，為人向來低調，不愛社交，甚少人能見過她真身，就連出版社社長也沒見過一面，當中只有負責的編輯有過一面之緣。而作者亦只畫了一隻帶著眼鏡的鱷魚的肖像來代表自己，故有讀者稱她為「鱷魚老師」。至於在《鬼滅之刃》連載結束後，就傳出吾峠呼世晴將要返老家福岡結婚，事關其家人對於她還未婚一事一直很擔心，而她本人又覺得作品已推出又獲得空前成功，已願望達成，亦安於過「退休」生活。事實上，有傳媒幫她計過數，自《鬼》出版以來，便讓她賺得20億日圓（約1.4億港元），的確足以歸隱。

其實係早安少女組成員

早前網絡上流出一張三位少女的合照，其中一位吃著Pizza的少女被指就是作者吾峠呼世晴，相片一出即被港台兩地粉絲及傳媒瘋傳，事件更驚動到日本，但當地有媒體立即替她澄清，清楚指出相中人並非作者真人，而是來自前少女團組合「早安少女組」的成員工藤遙，而該相片更是她在2016年發放到Twitter的舊照，相中只寫道自己都剛開始迷上《鬼滅之刃》，明顯是一場誤會。由此可見，大家對作者的真身極感興趣，未知將來有冇機會來個大公開。

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