勁得意！小貓頭鷹藏聖誕樹「偷渡」入紐約市　望鏡頭表情萌翻網民

聖誕樹上除了有燈飾，原來還有貓頭鷹！聖誕節未到，但紐約市最近已運來一棵廣受討論的聖誕樹，焦點在於這棵樹「太醜」。不過近日這樹就帶來一股暖流，因為上面原來有一隻「偷渡」貓頭鷹，可愛得融化了無數網民的心，紛紛笑言除非關於小貓頭鷹，否則不必提這棵聖誕節。動保組織指小貓頭鷹被發現時已至少沒吃沒喝3天，幸好身體沒大礙，將會放牠回大自然。

紐約市一森聖誕樹內發現一隻小貓頭鷹。（「Ravensbeard Wildlife Center」fb專頁圖片）

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雖然還是11月，但許多美國人已在熱切期待過聖誕，紐約市Rockefeller Center近日移來一棵聖誕樹，固定途中卻發現樹內有「偷渡客」，跟隨聖誕樹由奧尼昂塔市（Oneonta）一路來到紐約市。

負責運送及固定聖誕工作的公司職員發現小貓頭鷹後，以為牠是隻小寶寶，馬上從樹上救下牠，職員的妻子隨即打給動物保護組織，希望他們救助這隻小貓頭鷹，並先將牠放在一個紙箱內。小貓頭鷹從樹上被抱下時兩眼發光四圍看，被放到紙箱內也乖乖待着。

紐約市最近移來一棵聖誕樹，被市民罵醜。（「Ravensbeard Wildlife Center」Twitter圖片）

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動保人員到場時，貓頭鷹呆呆看住對方，萌翻在場的人，但原來這隻並非貓頭鷹寶寶，而是一隻鋸齒貓頭鷹，屬美國東北部最小的品種，牠們通常在春天出生，估計牠已經沒水沒食物至少3天，動保人員馬上給牠喝水及餵牠吃老鼠。

獸醫檢查後發現小貓頭鷹的狀況良好，將會放生讓牠回歸大自然，並為牠改名叫Rockefeller。雖然牠來自奧尼昂塔市，但野生動物專家認為將牠運回該處野放，可能會對牠造成創傷。

事件對當地居民來說是一大喜訊，事關這棵由奧尼昂塔市一間食品店捐出的聖誕樹，因不夠漂亮引來很多批評，被命名「Charlie Brown Christmas Tree」（查理布朗聖誕樹），揶揄樹已經有些枯萎，「但現在它至少有一隻可愛的貓頭鷹」、「除非是樹上貓頭鷹的消息，否則不用告訴我」。

這也和市民期望有落差有關，因為這棵巨大的挪威雲杉看照片時非常漂亮，惟送到紐約後卻由富麗堂皇變得「甩皮甩骨」，又說一看見它就變得情緒低落。Rockefeller Center在Twitter上反駁說因為過了兩天車程，會令聖誕樹的狀況變差，掛起燈飾外觀就會改善。又有網民指該樹是他住的地方捐贈的，「它的樹枝被綁起來拖拉了4小時」，所以一卸載後樣子會有所不同，認為既然是捐款，大家不應肆意批評。

（綜合）

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