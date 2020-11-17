屋內頻傳離奇貓叫聲　澳洲消防員出動1件法寶　揭小貓被困牆內

動物被困意外時有發生，最近澳洲雪梨消防局於facebook分享一窩心片段，指有當地有居民表示，家中沒有養貓，但近日經常離奇地聽到貓叫聲，經確認屋內不見貓蹤，屋外亦無貓經過，最終屋主報警向消防求助。 一眾消防員到場後，出動熱能監測儀發現牆內有高溫物體，於是拆開部份牆身，驚見原來有隻小貓咪躲在牆後的水管內，幸好及時獲救才檢回一命，事件令在場所有人非常感動。

一眾消防員到場後，出動熱能監測儀，終發現牆身有高溫物體，於是拆開部份牆身，驚見原來有隻小貓咪躲在牆後，好及時救出保住性命。（fb專頁「Fire and Rescue NSW」片段截圖）

澳洲雪梨消防局於fb專頁「Fire and Rescue NSW」上載片段，表示近日收到當地一住戶求助，對方表示連續數天在屋內聽到不明來源的貓叫聲，但家中明明無飼養貓隻，找遍屋內外亦無發現任何貓貓，令他們感到奇怪又不安。

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消防員接報到場後，決定出動熱能監測儀檢查最近發出聲音的地方，發現屋內一牆壁內疑似有小動物，於是根據監測儀顯示的動物體型大小，掘出一個適當大小的長方型洞，隨即發現1隻小貓咪以無辜的眼神望出來，並在喵喵的叫，好像在說：「終於有人找到我了。」

消防員隨即小心翼翼地把小貓從牆後抱出來，其萌爆的樣子融化在場所有人的心。據了解，這小貓咪約２個手掌大，估計只有３至４個月大，幸好其身體非常乾淨又健康，不過屋主卻稱沒法得知小貓如何躲到牆後，有可能是沿着屋外的水管一直爬進來，最終被困在牆內。

網民紛紛留言表示貓咪超可愛，又指幸好消防員及時救出來，「希望牠健康長大、「是堅強的小貓」、「太棒了，沒事就好」。

（fb專頁「Fire and Rescue NSW」）

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