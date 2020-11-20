不滿遭警開罰單　台媽發難揸電單車狂飆　累後座童後摔滾2圈跌地

不論私家車、電單車或行人等，均為道路使用者，理應顧及他人安全，但台灣新北市1名母親最近卻在駕駛電單車時，因不滿被警員開罰單，突然在簽名後加速駛走，導致後座的小朋友向後摔倒，慘跌在馬路中間，場面非常危險。

有台媽不滿被警員截停開罰單，竟一時意氣之下突然急速開車，導致後座孩童重摔地上。（fb「中華民國護兒御守團協會」影片截圖）

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台灣facebook群組「中華民國護兒御守團協會」昨（18日）上傳影片，看到1名駕駛着電單車的台媽被交通警員截停，以及被開罰單。該名母親相當不悅，在罰單上簽名後突然摔筆，並「畀油狂飆」。由於電單車緊急加速，後座的孩童疑趕不及扶穩，隨即向後摔倒地上，滾了2圈才倒臥在馬路中央，幸好當時後方沒有來車。

倒地的孩童沒有大礙，亦能自行站起身，交通警員見狀上前打算協助，惟涉事母親發現後也立即下車，趕忙扶着小朋友回到車上，未有先詢問其傷勢。帖文直指該名母親「很誇張」，「不爽被開單，也不要急速騎車啊」，形容小朋友福大命大，否則隨時因其一時憤怒，釀成悲劇。

大批網民同樣狠批涉事母親，稱她涉嫌危險駕駛，警員應即場將她拘捕，「為什麼讓她走？再追加危險駕駛，而且應該馬上逮捕，現行犯耶！」、「警察怎沒把她再攔下？這太離譜了！」有人則認為她太過一時意氣，將孩子置於危險當中，「自己不顧就算了！連後面的孩子也不顧！」、「還好小孩福大命大，過來也沒關心是否受傷直接拉走」、「只是一張罰單而已，就不要孩子的命了嗎？」

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