電單車女騎士遇車禍捱撞　倒地奇葩姿勢震撼網民：要人工呼吸？

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要靚唔要命？有網民昨日於facebook群組發文，貼出車禍現場的相片，可見一名電單車女騎士疑被從後駛至的私家車撞倒，不過最吸睛的並非其傷勢，而是她倒在地上的奇葩姿勢。相片笑翻一眾網民，紛紛爆笑留言，指相中女子「何時何地都得保持優雅，夠淑女」。

有網民分享兩張車禍現場的相片，可見一名電單車女騎士疑被從後駛至的私家車撞倒，其倒在地上的奇葩姿勢充滿喜感。（fb群組「爆廢公社公開版」）

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有網民昨日（17日）於facebook群組「爆廢公社公開版」貼出兩張車禍現場的相片，可見一名穿著白恤衫、黑色短裙及絲襪的電單車女騎士疑被從後駛至的私家車撞倒，人仰車翻跌在地上，旁邊則有一名穿白恤衫的男子緊張地致電報案。

看似普通的車禍畫面，卻因女騎士的倒地姿勢引來網民熱議。原來女子倒地後，竟雙腿交疊側躺在馬路上，單手托頭，另一隻手則扶着額頭似是看着正在報警的男子，「嫵媚」的模樣配上事發環境頓時充滿喜感，隨即引來網民關注。

穿著白恤衫、黑色短裙及絲襪的電單車女騎士雙腿交疊，側躺在馬路上，單手托頭，另一隻手則扶着額頭，狀甚嫵媚卻又突兀。（fb群組「爆廢公社公開版」）

不少網民看到女子倒地的奇特姿勢都紛紛留言，笑指她「連車禍都要這麼優雅，真的很淑女」、「絲襪都沒有破」、「躺在地上的姿勢我給100分」、「看起來躺着等人來人工呼吸」、「這一看就知道撞擊力很大，手腳扭曲變形」。

亦有心水清網民放大相片查看，發現背景中的「簡·拾光酒店」其實位於廣東東莞，不禁開玩笑指畫面其實是「碰瓷」現場，「原來是街拍，我還以為是車禍」、「沒事沒事，拍片直播而已」。

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