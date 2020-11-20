女友與兩男同學同房過夜仲失聯　台男嬲爆分手：說只是Gay蜜

相信沒有人喜歡另一半與異性過於親密，有台男早前於討論區發文，指女友跟兩名聲稱是「好gay蜜」的男同學於外面過夜，更指因太臨時故只訂到一間房，令他難以接受，最終向對方提分手。不少網民都認為台男分手的決定正確，認為女友或是早有預謀，台男事後亦分享決定分手的原因，指早已知道所謂「gay蜜」本身也有女友。

台男收到女友訊息，稱要與同學同房過夜，最後因2原因決定分手。（《今生是第一次》劇照）

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該名台男前日（17日）於Dcard討論區發文，指早前突然收到女友的訊息，表示會跟兩名男同學及1名女同學在外面過夜，而且由於「太臨時」的關係，3人只能同房。雖然台男早已認識女友的兩名男同學，但對同房一事仍非常介意，不禁生悶氣「講反話」：「嗯，好喔。」

台男說，女友是首次提出與同學在外過夜，「但是平常跟那兩個男的都很親密， 是她所謂的好閨蜜，好到可以一起睡的那種」。女友通知他會過夜後，當晚已沒再回覆訊息，連「問去住哪間（酒店）也不正面回答」，令他不禁懷疑，「那兩個男生她一直跟我說只是閨蜜，而且還說是Gay，如果是Gay為什麼其中一個會有女朋友……說什麼人家對他女友只是玩玩而已，但是我怎麼覺得是我被玩」。

不少網民看到這裏都勸他分手，直言即使女友沒有出軌，不懂避嫌的行為也難以維繫感情，「尊重都沒有，我相信愛你的人會在意你感受的」、「不能接受！根本沒在尊重自己男友的，你下次也這麼做試試看她會怎樣」、「我覺得一群好朋友一起睡還好，但主要是她感覺沒在尊重你的感受」。

台男其後更新，指最終還是提出了分手，指事件中他有2個原因難以接受，一是女友「臨時說要跟朋友過夜，而且還有男生」，二則是當問到女友當晚住處時，對方「打死也不願意說」，加上後來再沒看過及回覆訊息，令他非常不安，認為難以與對方交往下去，「不要問為什麼男生都在想那些有的沒有的，各位女性們，因為只有男生知道男生在想什麼」。

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