鬼滅之刃無限列車篇│網民睇完爆喊　斥女友「無流淚」冷血想分手

日本紅爆動漫鬼滅之刃《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，在日本創下最快破億票房奇蹟，香港上映後已吸引不少人入場支持，但居然因此引起了感情危機？有入場網民在討論區分享，觀看至尾段時「直接爆喊」，身旁的女友雖然好心安慰，但他驚訝女友竟然對催淚情節無動於中，懷疑「係咪要同個咁冷血嘅人過世」，問到底應否分手。雖然對感動不感動意見不盡相同，但有不少人持「感情問題一律建議分手」原則回應。

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》近期大熱，粉絲都叫炎柱一聲「大哥」。（《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》劇照）

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《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》令「炎柱」煉獄杏壽郎爆紅，不少粉絲一提起他都要叫聲「大哥」。連登討論區網民「吳朵芸」開PO稱，看到最後決鬥一段「我直接大爆喊」，女友見狀好心安慰，但他反而不解，「但我真係唔明點解佢仲可以咁冷靜」。

樓主稱電影中炎柱為了200多個素未謀面的人奮鬥犧牲，惟女友竟然無動於中，「到底佢明唔明煉獄san嘅偉大同付出」、「我開始諗緊我係咪要同個咁冷血嘅人過人世」，故問網民們女友「眼水都冇滴係咪應該分手？」樓主的提問雖然充滿玩味，但也有不少人認真回應稱不理解看完有什麼好哭。

網民點睇：

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樓主又補充自己入場時都不明「有乜咁好喊，而家知錯了」，而現場有九成人劇終時都留低聽完片尾曲才走，雖然帖文之初說到要分手，但現在已經選擇原諒女友。

（連登討論區）

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