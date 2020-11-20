停課｜港媽鬧爆政府只識停課欠缺其他防疫措施：最怕小朋友心散！

政府今日（11月20日）宣布全港小一至小三學生，下周一（11月23日）起暫停面授課程14天，直至12月6日。身兼母職的著名編劇黃詠詩隨即在facebook感嘆：「媽媽又再忙到懷疑人生」。一眾媽媽同樣在網上大吐苦水，狠批政府往往先向學界開刀，卻欠缺其他防疫措施，如暫停康樂活動、關閉主題公園等，怕小朋友在家「心散」，之後又被迫追進度。

政府今日（11月20日）宣布全港小一至小三學生，下周一起暫停面授課程14天。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

因應上呼吸道感染在學校爆發，加上本港出現第4波新冠肺炎疫情，政府宣布小一至小三下周一起暫停面授課程。新安排一公開，立即引來家長在網上討論，不少人不滿政府尚未要求關閉娛樂場所、主題公園及美容院等，質疑停止面授課堂的成效，「聽到停課，我嬲到爆，用小朋友嘅學習嚟賭，停課就有效啦咩？」

+ 2 + 2 + 2

亦有網民形容上呼吸道感染猶如一般傷風、感冒，稱「小朋友過度保護對身體都唔好」，會「物極必反」。

不過，普遍家長最擔心的是小朋友學習心態，憂慮孩子在家沒有紀律及「心散」，甚至表示「唔好同我講咩健康緊要過返學，而家長期停課，心理健康都有問題」。孩子學習進度亦是家長關心的問題，認為之後一旦復課，校方定將趕進度，又導致小朋友學習壓力太大。

+ 3 + 3 + 3

雖網上輿論大多炮轟政府，不贊成今次安排，但也有部份家長表示支持，指「停課」有其必要，「爆得咁快停課係應該，你都唔想自己小朋友中招啦」，認為孩子健康需放首位。

👇👇👇同場加映：以色列4孩之母鬧爆網上教學👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

👇👇👇同場加映：唔想在全班同學面前出醜？即睇4個小貼士👇👇👇