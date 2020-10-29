復課後每周3默書　上足8堂得1個小息　家長斥學校為趕課催谷學生

【復課／中小學 / 催谷】中小學生恢復面授課堂逾兩周，家長們有人歡喜有人愁。有家長於社交網站發文大呻，指兒子的學校自復課起便不斷催谷，雖然只有上午時間上課，但因課程進度落後，每日也有大量功課及默書，而且課後也要應付不同興趣班等，大嘆學校當孩子如海綿，要求他們不停「吸水」，造成極大壓力。

有家長批評學校自復課起便不斷催谷，令學童壓力極大。（示意圖，資料圖片）

該名家長早前投稿至facebook專頁「家長Secrets」，稱就讀全男班小學的兒子自復課首天便非常忙碌，不但功課堆積如山，每星期也至少有兩至三次默書，而且放學亦要繼續以網上上課方式參加樂器班或樂團等，直言校方的安排「chur到班學生乾咁濟」。

家長續指，停課期間學校轉用網上教學，老師拍片講課時講解詳盡，但復課後卻變成「求其教書」，直斥老師將僅半小時的上課時間「用嚟鬧學生、做改正」，即使兩星期後已到考試日子，但仍未教完考試範圍。而學校亦沒有安排足夠小休時間，「一個上午上足八堂，小息得一個」。

不少家長大嘆學校猶如將學生當成海綿，要求他們像海綿不斷吸水般學習知識。（示意圖，資料圖片）

家長不禁大嘆，校方的安排猶如將學生當成海綿，要求他們像海綿不斷吸水般學習知識，直言：「海綿都要放下水先可以再吸水，更何況小學生，校長認為學生係萬能咩？」

帖文引起其他家長共鳴，有人直言校方曾表示怕再停課，故能面授上課時會教得更快以追趕進度，「學校老師直頭講到明驚再停課，所以要教快啲，但小朋友停咗大半年學，本身已經係要多啲時間warm up，結果老師竟然再教快啲！唉，結果都係家長受難」。

亦有家長質疑，學校其實可用不同方法追回學習進度，默書或考試外有其他選項，「真心問，學校唔可以放棄一次考試或者默書嗰啲嘅咩？」、「小朋友讀緊小三，我覺得學校冇用返適當時間去跟返小二下學期某啲課程，另外只係把試題方式轉做跟TSA」。有人更留言狠批：「香港嘅教育從來都冇將小朋友放第一位。」

同場加映：日本學校復課的防疫措施▼▼▼

日本全國中小學於上周開始復課，不少學校加強防疫措施。（神戶新聞視頻截圖）

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同場加映：有港媽曾在網上發文，指自己趁兒子用Zoom上課時旁聽英文老師教書，其英語水平令她覺得難以置信▼▼▼

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