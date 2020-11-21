南韓「醜萌漫畫」吸粉124萬　作家真面目曝光…竟是個靚仔OPPA？

南韓網路漫畫盛行，上下班搭乘交通工具時，隨處可見上班族、學生拿著手機看漫畫，《看臉時代》、《奇奇怪怪》－整容液篇、《驚悚考試院》等作品也風靡到中港台，甚至改編成韓劇、電影等，其中近期興起的漫畫《JJALTOON》，有著浮誇的醜萌畫風，沒想到作者真面目竟是一位暖男，掀起許多討論。

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漫畫《JJALTOON》有著搞笑、誇張的畫風，用詼諧的方式呈現日常生活中會遇到的大大小小問題，特別的是作者會將漫畫製作成動畫，再幫影片的主角配音，在YouTube上有超過124萬名追蹤者，幾乎每一支影片最少都有破百萬次的觀看，最經典的一部甚至還高達1225萬次觀看。

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然而，《JJALTOON》的漫畫主角總是被畫得醜萌，誇張中帶一點魔性，因此讓大批粉絲都很好奇作者的長相，真面目公開後，原來作者跟漫畫中的主角長得一點也不像，濃眉大眼還有高挺的鼻子，加上身材健壯與白皙的肌膚，暖男的外表引起許多鐵粉討論，紛紛留言「有一股淡淡的背叛感，也長得太帥了」、「跟自己的漫畫超反差」，意外引起討論。

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