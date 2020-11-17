台灣漫畫家蔡志忠剃度出家　曾表示死後願將遺體捐贈少林寺

周二（17日），台灣72歲漫畫家蔡志忠在河南嵩山少林寺剃度出家，法名「延一」。 事實上，蔡志忠2014年曾前往少林寺參加活動，他當時打趣說，「也許我會出家少林寺，等我老了，我就葬在少林寺。」蔡志忠還曾稱：「遺體會成為少林寺的資源，就可以做成觀光產業嘛，再說還會給我立大大的碑。」

漫畫家蔡志忠少林寺剃度出家。（猛獁視頻）

上午9點，嵩山少林寺在藏經閣為蔡志忠舉行剃度儀式，少林寺方丈釋永信大和尚為蔡志忠剃度，取名「釋延一」，自此成為一名「沙彌」。據少林寺有關人士介紹，出家人的年齡若超過了七十歲，便不准受「具足戒」，只能受「沙彌戒」，成為「沙彌」。

2006年9月，蔡志忠因參加「少林論禪」與少林寺初次相見。但是，蔡志忠與少林寺的的緣分源於30多年前，「早在30多年前便跟嵩山少林寺結緣了，1984年我正在日本東京畫六祖壇經，當時東京池袋戲院正在上演李連杰主演的《少林寺》，看完電影后我暗下決心，將來有機會要拍動畫少林寺。當時，我就畫了一本少林寺四格幽默漫畫。」

據《中國周刊》2011年報導，在與少林寺的緣分結下之後，蔡志忠決定死後要將遺體捐給少林寺。「遺體會成為少林寺的資源，就可以做成觀光產業嘛，再說還會給我立大大的碑。」

蔡志忠自畫像。（網上圖片）

蔡志忠1948年生於台灣彰化，他15歲開啟漫畫創作生涯。多年來，蔡志忠致力研讀中國古籍和佛書，創作出《封神榜》、《莊子說》、《老子說》、《列子說》等100多部經典漫畫，他的紙本圖書以諸種語言在59個國家和地區出版，總發行量逾5000萬冊。

有媒體報導指，蔡志忠在少林寺剃度出家，受的是「沙彌戒」，自此成為一名「沙彌」，而不是「比丘」。有少林寺有關人士解釋，未滿20歲的男子出家，俗稱「小和尚」。人若想成為「沙彌」，需受十戒。凡小孩出家，均是「沙彌」。而出家人的年齡若超過了七十歲，便不准受「具足戒」，只能受「沙彌戒」，成為「沙彌」，而不能正式成為「比丘」，而蔡志忠現年已經72歲，超過了「法定」年齡，只能受「沙彌戒」成為「沙彌」。

（綜合報道）