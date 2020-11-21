車Cam直擊單車衝紅燈險撞過路行人　網民鬧爆：踩馬路又唔守規則

交通規則要遵守！無論單車還是其他車輛，上得馬路就要守規矩，以免造成意外。但一段車CAM片段近日在網上瘋傳，當時綠色人像亮起，行人正橫過馬路，突然接連2架單車從馬路衝出，在大批過路行人中間穿插，險象橫生，旁邊鐵騎士看不過眼，怒斥：「喺馬路踩單車睇燈啦！」

當時綠色人像亮起，行人正橫過馬路，突然接連2架單車從馬路衝出，在大批過路行人中間穿插。（影片截圖）

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按圖睇車CAM直擊單車衝紅燈▼▼▼

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車CAM片段於天水圍天瑞路拍攝，當時綠色人像已亮起，大批行人正過馬路，惟前後有2架單車突然從馬路直駛出來，在紅燈前完全沒有停下來的意慾，差點碰上過路的行人，還有一架落後了的單車則緩緩在燈位前停車。旁邊的電單車車CAM將整個過程拍下，車主忍不住以粗口鬧爆單車手，直指馬路踩單車就要遵守交通規則，「咁X多人行仲衝，點樣踩單車呀你哋？」。

短片最先上載至fb群組「香港鐵騎館(吹水區) 」，其後在多個駕駛群組流傳，引起熱議，不少網民都大讚鐵騎士鬧得好，直言是「本月治癒系列」，怒斥單車人士「又要同我哋講路權，但又唔遵守交通規制係咩玩法？」，又指無論任何車，「見紅燈又有一大班人過緊，讓行人基本上都係必要」。有網民則笑言，最後停下來的單車手很無辜，「唔關唔衝嗰個事」，但希望他能轉述給其隊友聽。

更多網民咁樣睇▼▼

（fb群組「香港鐵騎館(吹水區) 」）

香港地人多車多，塞車已是常態，早前就發生一車違泊累「全個中環大塞車」事件，車主夫婦一句話更令網民勁激氣。

按圖睇「一車累全家」過程▼▼▼

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