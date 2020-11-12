搭的士過海嫌貴要求落車　 女乘客不滿兩個街口都收錢：黑的

【的士／司機】搭的士前至少都會有個預算，如果上車後才嫌貴轉軚，確實會令司機很無奈。有的士司機日前在facebook發文，指凌晨時份在尖沙嘴接載一名擬前往西營盤高街的女乘客，但駛過兩條街後卻嫌大約車資太貴，要求落車。司機唯有按錶收取24元車資，對方卻斥責他「搶錢」、「黑的」等，令他非常無奈。

有的士司機在尖沙嘴接載一名擬前往西營盤的女乘客，但駛過兩條街後卻嫌大約車資太貴，要求落車。（示意圖，非當事人，資料圖片）

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該的哥前日（9日）在fb群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指凌晨12時許在尖沙嘴海防道接載一名女乘客，擬前往西營盤高街。惟駛至寶勒巷時，女乘客查問車程的大約車資是多少，當司機估算車資約110至120元時，對方嫌車資昂貴並要求落車，知道司機要按錶收取24元車資時，更怒斥「黑的」。

司機和女乘客對話全過程😅▼▼▼

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帖文引起網上熱議，不少行家都支持樓主做法，企硬按錶收費，「跟足法例收錢，有問題同運輸署長講」、「地鐵入咗閘都要收錢啦」，有網民就質疑女乘客是否博大霧，「係咪想去寶勒行唔想行，又唔想畀錢」，又指「110蚊過海都嫌貴，佢第一日搭的士？」，不過有網民則指「至少佢肯找數」、「去到話冇錢你咪仲差」。

有行家則分享一次慘事，指日前在深圳灣排隊等足3小時，「阿叔話去觀塘，上咗深圳灣橋，問我會唔會過200蚊，我話差唔多300多元左右，即刻話咁鬼貴送我去附近嘅港鐵站」，慨嘆乘客不諒解，「真係有苦自己知」。

同場加映：一條世紀大難題「的士司機幾錢車程先會鍾意？」，引起網上熱議，有的哥網民就親自解答大家的迷思！▼▼▼

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