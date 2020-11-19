【車Cam】拒載定睇漏眼？乘客車尾等上輪椅　的士突駛走接其他客

的士拒載問題不時為人詬病，最近網上流傳1段車Cam影片，看到有的士司機在九龍灣麗晶花園附近疑似拒載輪椅乘客，當女子推着坐輪椅的老人家至車尾，欲打開車尾箱之際，的士突然駛前約20米，接載其他乘客。影片引起網民激辯，有人直斥涉事司機「揀客」，亦有部份留言指乘客沒有示意上車，認為司機根本不知情。

最近1段車Cam影片在網上流傳，有的士司機被指拒戴輪椅人士。（fb影片截圖）

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據網民在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上傳的影片顯示，事發於周三（18日）早上的啓仁街，當時多輛的士停泊路邊等客，後來有女子推着輪椅上的伯伯，從的士前方走到車尾，並想打開車尾箱但不成功，此時的士司機突然開車，向前駛約20米後停下，接載了另一名男子後離開。

的士被指「拒載」過程逐格睇▼▼▼

不少網民在影片下留言，有人怒轟該司機「嫌麻煩」而拒戴輪椅人士，「當幫吓人又好，做生意又好，咁樣開車接其他客真係豬狗不如」、「成日話無生意，揀客梗係無生意」、「咁都做得出有冇搞錯！」、「支旗九成上聯合（醫院），又有回頭客，咁都唔做」。

不過，同時有部分網民為的士司機反駁，形容「拒載」的指控證據不足，「條片睇唔到輪椅者有冇明示及暗示要坐車，只見到佢推去車尾」，「真係睇唔到推住輪椅個姐姐有冇示意截的（士）」，「咁樣推去車尾，點知佢哋要搭的士？」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

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