台女外賣牛肉丼打開驚見一團黑　網民一睇即反胃　店主回應更驚人

現代人大多叫外送來解決三餐問題，讓外送商機無限，但卻也衍生出許多問題。台灣一名女網友日前在社交平台貼出所叫的外送晚餐，但當收到餐點打開蓋子卻看到飯裡面竟然有「一團黑」，讓她非常傻眼。她拍下照片和影片上傳到「爆怨公社」，網民們看了也不敢置信，紛紛批評太扯了。

原PO利用外賣平台點了知名牛丼店的餐點，她點了一份牛丼、一份秋葵，還有一個可樂餅，加上運費總共花了175元（台幣）。沒多久收到餐點準備開心的享用晚餐，但當她打開牛丼蓋子後，驚人的一幕讓人看傻了眼。

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原PO打開蓋子並將上層的牛肉拿起來，但下層的飯裡頭竟然混雜了一條抹布，連標籤都清楚可見，讓她看了簡直快反胃，無奈地開玩笑說「今天的晚餐吃抹布」。原PO說事後打電話去客訴反映，但卻聯繫不上所訂的那家門市。

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據《ETtoday新聞雲》報導，原PO所訂的這家牛丼店事後表示這條抹布是「煮飯專用布」，並不是清潔擦拭用的，不過仍然不應該出現在客戶的餐盒裡頭，已經派人到客戶家致歉，並且退還餐點費用。

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