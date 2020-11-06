日夫婦熱心救流浪狗卻無力養　164隻逼爆屋　骨瘦如柴食糞便

日本島根縣出雲市一對夫妻熱心救助流浪狗，過去近40年一直有收養流浪狗，但大多都未有即時絕育，終於雪球越滾越大，在只有約30平方公尺的屋內擠了164隻狗，牠們大部分營養不良，骨瘦如柴且感染了寄生蟲；當地動物保護組織「動物基金會」介入協助，形容這是日本最嚴重的「動物囤積症」（Animal hoarding）事件。

7年前島根縣公共衛生中心已接獲投訴，但屋主拒絕讓官員入內，直到今年6月日本修訂「動物福利和管理法」後，當局才得以派員入屋調查，而事件尚未被列為虐待動物。調查人員指出，涉事單位一共住有3人，因為無法負擔絕育費用，以致犬隻繁殖的數量越來越多。

看到調查人員即興奮不已

一屋擠滿了164隻狗，遍布在地上、桌椅上及夾層間，畫面十分密集，地板更幾乎全都覆蓋著糞便，環境惡臭不堪。雖然一眾狗狗骨瘦如柴，部份身上還有傷口，但牠們仍相當愛親近人，看到調查人員即興奮不已。

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由於屋主夫婦無力飼養，大部分狗狗都營養不良，甚至要食糞便。「動物基金會」理事長佐上邦久表示，該對夫婦已同意放棄所有權，會方將協助安置狗狗，並替牠們進行絕育手術、打疫苗及清除寄生蟲。基金會在10月中已開始提供協助，但狗隻數量實在太多，因此只好進行公開籌款。

根據維基百科，「動物囤積症」是指在一定範圍內囤積了超過常見數量的動物，卻無力妥為安置照顧，屬於虐待動物的行為，但也有人視之為一種精神病的症狀。