兄長移民愛爾蘭4年　父親病逝全家拒回港　聞分身家即趕回來

近年不少港人都萌生移民念頭，但離開香港是否就代表跟家人漸疏漸遠？有網民早前在網上討論區發文，指朋友的哥哥4年前舉家移民愛爾蘭後，對在香港的家人不問不聞，朋友父親今年病逝，哥哥都以兩地要隔離14日為由拒絕回來，直至談到年底分身家時，一家3口即趕回香港，樓主因而批評他不孝又貪錢。

有網民指朋友兄長移民愛爾蘭4年，父親病逝全家仍拒回港，但一聞分身家即趕回來。（示意圖，GettyImages）

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有網民早前在香港討論區，以「（公審）移民愛爾蘭四年，全家趕回分身家」為題發文，指朋友的大哥一家3口4年前移民到愛爾蘭，對在香港的家人不聞不問，「始終遠水不能救火」。朋友父親今年入醫院期間，大哥仍然不願回港，理由是該地的工作未穩定，「但他老婆是全職家庭主婦」，到父親離世出殯，全家亦沒有回港，因不想於兩地分別隔離14天。

帖文引起網上熱議，有網民留言稱看得很有共鳴，「咁似我老公細妹嗰家人嘅，你阿哥都話去咗移民，佢喺香港都唔理阿爸」，又稱情況不罕見，「為咗錢乜嘢人都有」。有網民則認為做法不難理解，「山長水遠，唔係請一日半日就得，入一次院就返香港一次？」。

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