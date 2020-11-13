港男嫌公屋太細當倉用：200幾呎點住　想裝Cam問網民點偷鄰居WiFi

房委會昨日（12日）公布一般申請者的平均公屋輪候時間升至5.6年，是99年以來的歷史新高，單身長者首次失守3年上樓承諾，不少人都為一個安樂窩而煩惱。最近有網民在討論區發帖，稱自己獲派200多呎公屋單位，卻因「嫌太細」而打算當作貨倉，更請教網民如何破解鄰居WiFi，以安裝線上鏡頭。

有港男獲派200多呎的公屋，卻表示單位太細而打算當作倉庫之用。（資料圖片）

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該網民在連登討論區以「拎間公屋來做倉，想裝個cam，又唔想比Wi-Fi錢，可以點樣同鄰居傾？」為題發帖，表示早前獲派公屋單位，月租低於1000元，但他打算將其當作貨倉和相約女友之用，並希望安裝鏡頭，故需要WiFi網絡，求教網民：「點樣可以破解隔離屋WiFi密碼？定直接問佢拎好？」。

帖文一出，部分網民指責樓主濫用公屋資源，「正Cheap精」、「搞到大把人排唔到（公屋）」、「幾十蚊個月（上網費）都慳」，惟樓主立即留言反擊，坦言「得嗰200幾呎點住啊」、「公屋一入門口乜都睇晒，點住」，更反指批評者只是出於妒忌，「你唔係既得利益者梗係葡萄」。

網民批評港男濫用公屋資源，反被指只是出於妒忌。（資料圖片）

根據房屋署網頁資料顯示，丟空單位、分租或轉租單位、在單位內進行不法活動、虛報資料及將單位用作非住宅用途均屬濫用公屋行為，其中包括將屋用作營商、貨倉等；若租戶被證實濫用公屋，可被終止租約及檢控。

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