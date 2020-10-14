「小紅書」女網民獲配駿洋邨　批公屋不如私樓：我和老公超級無語

俗語有云「得公屋得天下」，但有人上到樓都嫌三嫌四？內地社交平台「小紅書」一篇帖文近日在網絡瘋傳，原作者在帖文中稱拿到火炭駿洋邨的鎖匙，但上門視察環境後，卻抱怨公屋不如私樓，讓她和老公「超級無語」。其言論引來大量網民批評，質疑有人濫用公屋，又指「住開私樓就唔好霸公屋啦」。

原作者在帖文中稱拿到火炭駿洋邨的鎖匙，但上門視察環境後，抱怨公屋不如私樓。（連登討論區圖片）

有網民昨日（14日）在連登討論區以「小紅書班大陸人有私樓仲攞公屋」發帖，並上載多張「小紅書」的截圖，當中分享多張「駿洋村」單位的內部照片，「昨天拿了鎖匙，差一點沒要，以前聽人說住公屋挺好，但是住慣私人住宅去到公屋的地方就知道滋味了」，她又說這兩天自己和老公都「超級無語」。

駿洋邨外貌。（資料圖片）

帖文隨即引起眾怒，連小紅書用戶都留言稱「覺得無語把公屋交回房屋署，多少人恨都恨不到」，亦有人質疑樓主是否濫用資源，「這麼富有住私樓，還申請公屋？」、「太想舉報！身在褔中不知褔」。

有連登網民翻查發現，該用戶不時都在小紅書上載名牌產品的照片，早前亦曾發帖表示帶上「我的新LV（Louis Vuitton）」到朋友家聚會，埋怨香港地方太小，人又多，「想找地方放我的包也沒合適的地方」，結果朋友把其手袋掛在窗上的鐵鉤，結果被磨破了幾處，「又不是她拿錢出來買的包，當然不心疼啦！」又指出另一次也是這樣，「朋友居然把我香香（Chanel）扔地上OMG（Oh My God）都是些甚麼人呀？」。

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