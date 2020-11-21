激嬲老婆系列｜日本人夫懶掉垃圾　妻狂摺可愛紙烏鴉放垃圾旁抗議

「相見易，同住難」，即使是夫妻亦總會有不滿對方的時候，最近有日本人妻因為不滿丈夫懶掉垃圾的壞習慣，明明口說很快掉，但最後家中垃圾卻越積越多。妻子逼於無奈出手，索性摺出多隻紙烏鴉放在垃圾旁，除提醒丈夫掉垃圾，更是對他的壞習慣作出無聲抗議，引來不少網民熱烈討論。

日本人妻因為不滿丈夫懶去掉垃圾的壞習慣，逼於無奈出手，索性摺出多隻紙烏鴉放在垃圾旁。（Twitter圖片）

該日本人夫最近於Twitter上載相片，表示自己常常不掉食物包裝或垃圾的壞習慣令妻子感到困擾，但妻子不想開口責備，反選擇用另類方式「處罰」。樓主指，妻子近日摺了紙烏鴉放在垃圾旁。從相中可見，每件放在桌上的食物包裝都有一隻「烏鴉使者」在旁，如果丈夫長時間無掉垃圾，烏鴉數量更會越來越多。

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樓主坦言，因為妻子不會刻意糾正他，其實對方出動烏鴉他也「未驚過」，反而兒子看到可愛的紙烏鴉卻嚷着要求他吃更多，結果製造更多垃圾。妻子亦不是省油的燈，她於Twitter轉發丈夫的帖文，更分享相片指越摺越多紙烏鴉，有一整隊隊伍隨時侯命，不會輕易「放過」丈夫。

因為烏鴉們太可愛，結果不少網民留言讚揚外表，又請教其摺法「感覺會因為太可愛而讓人想放更多垃圾」、「很治癒喔」、「想知摺法呢」。

（Twitter）

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