日本品客薯片推161cm高筒裝　同代言人一樣高　網民：食到出年

雙11不只是網購優惠日，在日本亦有不少品牌藉此推出慶祝活動，品客薯片（Pringles）當日就新推巨量筒裝薯片，高161厘米，差不多是一個正常女生的高度，有網民笑稱這份量的薯片多到可以吃足一年，「太巨了」、「吃薯片吃到懷疑人生」。

日本品客薯片（Pringles）在早前雙11推出期間限定的161厘米高經典原味筒裝薯片。（日本Pringles圖片）

日本品客薯片（Pringles）在早前雙11，推出期間限定的161厘米高經典原味筒裝薯片，而這個高度是因代言人、喜劇演員兼Youtuber「FUWA フワちゃん」同樣高161厘米，於是以她的身高為標準推出巨量裝薯片。

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相中可見，薯片筒僅矮過模特兒少許，蓋上亦寫明有161厘米高，而模特兒更親身示範拖着高筒吃時的模樣，絕對引人注目。筒身設計亦鼓勵與他人分享，只要打橫整個薯片筒，即使與對方遠距離也沒難度，看似非常方便。

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不過這期間限定的薯片其實並非公開發售，需要參加抽獎才有機會獲得，而幸運名額僅得11個，引來不少網民討論。他們指見到筒身感到非常詫異，因為等同一個人，相信薯片份量多得嚇人，「真的吃得完嗎」、「拿着很不方便」、「我以為是水渠」、「全家人一起吃也要吃一年吧」、「很誇張，快笑死」。

（Twitter）

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