四川高校倡議書現「遠離同性戀」字眼　遭轟歧視後刪除

四川工商學院日前在官方微信公眾號發布倡議書，倡導大學生要「拒絕愛滋、潔身自愛」等，然而文中還出現「遠離同性戀」內容，惹起廣泛爭議，認為存在歧視。該校工作人員周四（5日）對此回應，指校方注意到網上的討論，目前已將相關表述刪除。

涉事倡議書由四川工商學院於上月15日發布在其官方網站及官方微信公眾號上，文章標題為「五拒絕、五養成宣傳教育活動倡議書」，惟在「拒絕愛滋、潔身自愛」段落中，卻提到「倡導健康文明的生活方式，潔身自好，遠離同性戀，樹立正確的性道德意識和性觀念」。

該倡議書經網民周二（3日）於微博曝光後，隨即引起廣泛爭議，截至周四已有上千條評論，相關話題在微博上也有近250萬閱讀。許多網民認為，既然倡導大學生「拒絕愛滋」，那便該是遠離「高危性行為」，而非同性戀，否則會有歧視之嫌。不過也有網民認為校方應主要是想宣傳防範愛滋，而非針對同性戀。

對此，四川工商學院黨委宣傳部一名工作人員回應稱，學校已意識到問題，並將同性戀相關字眼刪去，但對於為何學校要作出有關表述，工作人員則稱並不知情。

今年9月江蘇淮陰師範學院發放的衛生手冊中，有「同性戀是一種變態行為」等內容，同樣惹來網民批評。（網上圖片）

事實上，今次事件並非個例，同類爭議不時出現。今年9月底，江蘇淮陰師範學院發放的衛生手冊中，有「同性戀違背自然法則，在性格上有缺陷，情緒特別不穩定」、「同性戀壽命比正常人要短」，甚至「同性戀是一種變態行為」、「同性戀吸毒的可能性較大」等內容，結果惹來網民普遍批評。該校之後意識到確有不妥當之處，決定將手冊回收。

（澎湃新聞）