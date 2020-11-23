台媽帶患腸病毒孩子求醫　投訴醫護診症後即洗手：傷害孩子心靈

新冠肺炎全球肆虐，無論大人細路也須加倍注意個人衛生，但竟有醫生因「勤洗手」被投訴！台灣一名兒科醫生日前分享，指有行家為患腸病毒的小朋友診症後，與護士一同洗手消毒，沒料家長見狀竟批評及投訴，認為其舉動會傷害孩子的弱小心靈。帖文引來網民熱議，紛紛批評涉事家長玻璃心，亦有人認為家長投訴源於缺乏衛生常識。

有家長帶感染腸病毒的子女求醫，竟投訴醫生勸洗手消毒。（示意圖/資料圖片）

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台灣兒科醫生陳木榮日前在facebook專頁「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」發文，指其同為兒科醫生的友人最近被投訴，原因卻令人哭笑不得。帖文提及，有家長帶同患腸病毒的孩子求診，醫生及護士診症後一同於孩子面前洗手消毒。

而第2次覆診後，當家長帶孩子甫離開診症室，醫生亦有提醒護士要洗手。兩次求診經歷的過程均沒有出意外，原來令家長不滿的，是醫生及護士太過勤洗手，認為孩子看到後，弱小心靈會受創，「你們這樣子一直洗手消毒，讓我很受傷」。

陳木榮聞言不禁無奈嘆氣，同時也想起自己多年前也曾因洗手問題被投訴過，「投訴我洗手的時候，沒有洗乾淨，因為他看我洗手的時間，好像沒有在心中完整唱完兩首生日快樂歌」。

陳木榮對該家長的投訴見慣不怪，表示自己也曾遇過有關洗手的投訴。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，有網民對家長的無理取鬧感驚訝，亦有人批評該家長「玻璃心」，「這是玻璃家長，洗個手就碎了，不洗手難道要讓下一個患者承擔風險嗎」、「常常覺得有病該看醫生的是家長」、「這位家長的醫學常識也讓人很受傷」。

另有網民狠批涉事家長毫無衛生意識，直指「醫生不洗手才怕吧」、「真的覺得太不可思議了，學校、新聞不停的在教導勤洗手，做消毒，這個媽媽都沒聽到嗎？」、「這個情形我覺得是我們的衛生教育還不夠，感染控制的觀念還沒深入某部份群眾」。

腸病毒（Enteroviruses）於夏天容易導致感冒，並引起上呼吸症狀，如流鼻水、喉嚨痛和腸胃問題。而腸病毒相比鼻病毒（Rhinovirus）在夏天更為常見，會出現以下症狀：

- 流鼻水、咳嗽、鼻塞、頭痛、鼻竇或頭受壓、喉嚨痛、失去精力、肌肉痛、打噴嚏

同場加映：早前本港多間學校爆發上呼吸道感染個案，加上新冠肺炎疫情再次殺到，個人衛生及防疫絕不能鬆懈。有中學校務處職員在網上投稿，痛斥1名家長不但沒有為發燒子女請病假，反而讓其吃退燒藥後回校上課，當天稍後學生再發燒，校方致電家長時，竟被罵麻煩，指「你哋畀兩粒退燒藥佢得㗎啦」、「咁易中咩！」，要求學生自行回家。

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